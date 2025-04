Cecilia Galliano da sorpresiva noticia y Galilea Montijo le da inesperado consejo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su polémica separación de Gabriel Soto, la reconocida actriz y presentadora argentina, Cecilia Galliano, acaba de brindar una entrevista al programa Hoy, muy reveladora, pues en esta dio una sorpresiva noticia de su vida amorosa y sentimental, que dejó a los conductores de la emisión impactados y felices, mientras que la querida actriz, Galilea Montijo, decidió ser más sincera que su colega y le envió un inesperado consejo.

Hace un par de meses, se acusó a Galliano de ser la que ocasionó la separación de Soto e Irina Baeva, lo cual ella negó rotundamente, y afirmó que desde hace mucho que decidió alejarse del actor de Mi Camino Es Amarte, pues no le gustaba la toxicidad que lo rodea: "Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta y por eso creo que tomé mi distancia. No es mi estilo ni mi onda. No soy una mujer que anda de aquí para allá".

Pero ahora, tras tantos dimes y diretes y que se le acusara de meterse en una relación, ahora la presentadora de La Cada de los Famosos México, declaró que su corazón ha sanado y está en pareja, feliz y emocionada por esta nueva y mejor etapa en su vida, decretando que sea un mejor año: "Estamos ahí tranquilos, la verdad estoy bien, estoy contenta y creo que es un año muy bonito, hay mucho trabajo, tengo salud, mi madre está mejor y mis niños están bien, y yo estoy tranquila".

Con respecto a su pareja, Cecilia dijo que no era un famoso y que no pensaba presentarlo, pues prefería que las cosas se quedarán así, afirmando que le interesa sentar cabeza: "No (no es famoso), no, no, y prefiero dejarlo así, mira, así estoy tranquila, nadie me molesta. Alguien que te quiera bien, estoy tranquila estoy contenta". Por su parte, la conductora de Netas Divinas de forma natural, le pidió a Cecilia que no se case, que mejor se quede con novio y no con un esposo.

Finalmente, la actriz de El Precio de la Fama, al hablar sobre la posibilidad de hacerse una cirugía plástica, mencionó que no eran su estilo y no tenía pensado en hacerse algo en el rostro muy pronto o en algún momento: "No, en la cara no me gusta, a lo mejor sí en el cuerpo o estas cosas como oxígeno en las piernas o algo algo así, pero así como que digas, rellenos pues no".

Fuente: Tribuna del Yaqui