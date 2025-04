Emiliano Aguilar hace escalofriante confesión y en 'VLA' habla de su estremecedor pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El rapero en ascenso, Emiliano Aguilar, hermano mayor de Ángela Aguilar, acaba de hacer una escalofriante confesión, durante una entrevista para Venga la Alegría, en la que se sinceró sobre sus experiencias para dejar las drogas, y hablar de su estremecedor pasado, que en varias ocasiones han dejado completamente impactados, y que incluso han puesto en duda que sean realidad, por lo impresionante de sus historias.

Como se sabe, el mayor de los cuatro hijos de Pepe Aguilar, que tuvo con su primera esposa, ha tenido un pasado muy complicado y nada sencillo, pues contrario a sus hermanos menores, no gozó de lujos y de dinero, sino que tuvo que salir adelante con su madre, y él mismo ha confesado que eso lo llevó a ver cosas horribles al crecer y también a caer en los pasos equivocados, como en las drogas y negocios ilícitos.

Ahora, el intérprete de Soy Ese Vato, declaró que estuvo tres años internado porque se tardó mucho en aprender, ybque odió cada segundo encerrado, pero agradece el poder haber estado internado porque al final hizo que cambiara y mejorara su camino: "Yo agradezco mucho haber estado ahí también, claro, odié cada minuto adentro, pero agradezco haber estado, porque sí cambió algo en mi, a lo mejor no en el tiempo que me aventé, fue un friego de tiempo, pero sí aprendí unas cosillas la neta".

Emiliano en el pasado declaró que dentro la vida es un infierno y que es casi una cárcel, porque se viven muchas injusticias y muchas situaciones que parecen sacadas de una película, pero que sí son 100 por ciento ciertas, y él quios exponerlo: "Mucha raza me dice 'ay que pin... alucín y no sé qué', y no carnal, sí suceden así las cosas estando adentro, no es mentira, es así, y ahorita está usted aquí qué me dice, es para que la raza vea que no estoy mintiendo".

Para estar bien, o sea, para verme bien y sentirme bien más que todo, porque verme bien vale mad..., hay gente que con dinero consigue lo que quiere, y con todo esto que empecé de la música quiero verme bien

Fuente: Tribuna del Yaqui