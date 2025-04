Gabriel Soto manda un contundente mensaje sobre agresión a Irina Baeva: "Es el comienzo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y deportista, Gabriel Soto, acaba de brindar una entrevista a la prensa, en la que no dudó en mandar un contundente mensaje a todos aquellos que creen las declaraciones en su contra, y una vez más expresa que está en el "comienzo de una nueva etapa", en la que no planea darle importancia a las acusaciones de agresión que hizo su expareja, la actriz Irina Baeva.

La actriz de origen ruso, en su entrevista para el programa Montse y Joe, declaró que si ella decidió ponerle fin a la relación con Soto, fue debido a que él le fue infiel, y no porque estuviera enfermo: "La única razón por la cual terminó son las infidelidades por parte de él, no es chisme, es la verdad. Así pasaron las cosas". Cuando Montserrat Oliver tocó el tema de agresiones, ella confirmó que de manera verbal las hubo: "Fue un tema muy rebasado, muy irrespetuoso, todo verbal. Tengo muy claro ese momento. Iba en mi camioneta, vi un mensaje y mi mente se tronó".

Ahora, el galán de melodramas como Mi Camino Es Amarte, pese a que en el pasado dijo que no daría declaraciones sobre el tema, hace poco, dejó en claro que él sabe que las cosas son complicadas, y que ahora está en una nueva etapa en la que no le interesa saber más del pasado con Baeva: "Es complicado porque nos dedicamos a esto; si no me dedicara a esto, a lo mejor no tendría ni redes sociales. Aparte de las terapias estuve con un psiquiatra, con una terapeuta, uno de los venenos que me dijo que no hay que ingerir o ver son las redes sociales".

Con respecto a si piensa hacer algo, si los señalamientos le han afectado, Soto simplemente mencionó que él no debe de dar explicaciones, pues la gente que lo conoce, sabe bien la situación y sabe si es o no capaz de hacer algo como eso, por lo cual no piensa hablar más y se va a enfocar en sus proyectos y lo que más ama: "La gente que me conoce, me conoce y así seguiremos. Este es el comienzo de una nueva etapa".

Finalmente, declaró que ahora se encuentra disfrutando como nunca de su nueva novela, Monteverde, destacando que su último proyecto no lo disfrutó porque ya estaba enfermó y siempre estaba con el temor de que le fuera a pasar algo, como sufrir un infarto y morirse: "No lo disfrute porque ya estaba mal de salud. No disfrutas la vida cuando estás enfermo, cuando te sientes mal, cuando te levantas en la mañana y dices: 'híjole, me puede dar un infarto, me puedo morir'".

Fuente: Tribuna del Yaqui