Karime Pindter y Gala Montes, juntas: 'Team Mar' se reúne tras pleitos y separaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a los fuertes pleitos en las redes sociales, la querida influencer y presentadora, Karime Pindter, y la tan polémica actriz y cantante, Gala Montes, después de meses de haber confirmado su separación, de nueva cuenta se encuentran juntas, gracias a que todo el 'Team Mar' se reunió recientemente en la Ciudad de México, precisamente, para desmentir enemistades entre ellos.

Después de que en La Casa de los Famosos México crearon el mayor shippeo de la historia en el formato de dicho reality show, y se creyera que fuera tendrían una relación amorosa, la realidad fue completamente diferente, pues Montes ya tenía una relación con su mánager, Icho Van, y a lo largo de los meses ha expresado pestes de Karime, apoyando que digan que le robo proyectos, que le mintió a todos y desmeritando su esfuerzo dentro del proyecto.

Por su parte, la exparticipante de Acapulco Shore ha dejado en claro que aunque no está de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho la joven actriz de El Señor de los Cielos, ella no guarda rencor y no piensa pelearse, sino por el contrario, sigue teniendo una gran opinión sobre ella y en cuanto tenga la oportunidad va a sentarse a hablar con calma con ella, además de negar rotundamente que alguna vez fuera violenta con ella.

Pero, después de tantos dimes y diretes, finalmente se ha vuelto a ver reunido al Team Mar reunido. Fue el pasado miércoles 16 de abril cuando finalmente Gala, Arath de la Torre, Karime, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, que fueron los cinco finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se reencontraron tras siete meses de haber concluido el proyecto y no estar en el mismo lugar los cinco al mismo tiempo. En estos meses, se han visto reuniones entre tres o dos al mismo tiempo, pero nunca los cinco.

Sin duda la situación entre las Garime creo mucha expectativa de que pasarían momentos incómodos o se filtrarían pelea, pero no fue así, sino que a lo largo de su reunión, los cinco en sus cuentas de Instagram o de TikTok, han compartido videos y fotos de su reunión en el que se les ve disfrutando de la comida, realizando trends, bailando y conviviendo como lo hacía dentro del reality show, generando un gran revuelo en las redes sociales, en las que se aplaude que los cinco no hayan perdido amistad, aunque hay quienes creen que todo fue actuado y planeado.

Fuente: Tribuna del Yaqui