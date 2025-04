Lo desahuciaron y lo mantuvo en secreto: Actor de Televisa sufre dolorosa muerte por cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente el reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Héctor Soberón, podría estar enfrentando una muy dolorosa muerte a causa de un avanzado cáncer de estómago. Según informes, el galán de melodramas, perdió a un hermano, al cual desde hace meses lo desahuciaron por la metástasis en su cuerpo, y lo mantiene en secreto por problemas de salud de su madre.

Hace un par de semanas, el reconocido actor de Pequeña Traviesa declaró que tristemente fue diagnosticado con cáncer de mama, pero que en su caso, tuvo mucha suerte y fue muy tratable, pero que a uno de sus hermanos le estaba yendo bastante mal y en la familia trataban de ayudarlo: "Hoy en día mi familia la está padeciendo también con uno de mis hermanos… Pensábamos que mi hermano estaba sano y de la noche a la mañana esta mal. Ahorita ya hay metástasis. Estamos todos ayudando y ver qué onda. A él, le dio en el estómago".

Ahora, en TV Notas acaban de afirmar que el exesposo de Michelle Vieth estaría pasando por un muy doloroso proceso de luto, ya que el cáncer de su hermano, que se dice se llamaba Alejandro Soberón, desgraciadamente perdió la vida el pasado 12 de abril de este 2025. La fuente que reveló la trágica noticia, señaló que ese era el destino inevitable del hermano de Héctor pues "ya no había nada que hacer", pues no había cura para su enfermedad.

Héctor confirmaría muerte de su hermano. Instagram @hector_soberon

Según la ya mencionada fuente, de la que no se ha revelado nombre, Héctor trató de salvar la vida de su hermano con desesperación por la que tomó medidas y buscó tratamiento alternativo y una segunda opción, en espera de que le dieran un tratamiento para que pudiera sobrevivir a la enfermedad, o al menos no sentarse a esperar su muerte. Al final, no encontraron esperanzas y regresó a Puerto Vallarta a pasar tiempo de calidad junto a sus seres queridos.

Finalmente, se ha dicho que la madre del actor de melodramas desgraciadamente no se ha enterado de la muerte de su hijo, debido a que ella también está enferma y hospitalizada, por lo que han querido mantener esto en secreto en lo que mejora, como pasó en el caso de Daniel Bisogno, pero con la muerte de su madre en el 2023. Por su parte, Héctor no ha salido a hablar, pero confirmaría el informe a cambiar su foto de perfil en su cuenta de Instagram con un moño negro de luto y publicar un poema tras perder a un ser querido.

Héctor se despide de ser querido. Instagram @hector_soberon

Fuente: Tribuna del Yaqui