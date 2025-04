Novio de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio, de pleito por departamento del conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Daniel Bisogno no podrá descansar en paz como se piensa, debido a que se dice que su exesposa, Cristina Riva Palacio, estaría actualmente de pleito legal con sus familiares y hasta con su novio antes de fallecer, Charly Moreno, a causa de la herencia y un departamento del presentador de TV Azteca, que por desgracia no dejó un testamento hecho.

Tal parece que la madre de Michaela Bisogno, su única hija, no solo debe enfrentarse a la familia del difunto presentador, sino que también al que era su pareja en el momento en que perdió la vida, pues se dice que está en uno de los departamentos de Daniel y no piensa salirse de este, alegando que el conductor de Ventaneando se lo habría comprado para ellos dos, por lo que se lo quedaría.

Esto fue señalado por el polémico comunicador, Javier Ceriani, quien mediante su canal de YouTube, afirmó que esta viviendo se encuentra en la Zona Rosa, de la Ciudad de México, y ahí Charly vivía y pasaba tiempo con Daniel como pareja sentimental que eran: "Bisogno tenía a uno de los novios en un departamento que compró en la Zona Rosa. El chico no hizo más que historias ahí, pero era un departamento de Bisogno".

Ante las posibilidades de que puedan o no sacarlo de dicha vivienda, Ceriani contactó a la abogada Marcela Torres, la cual dejó en claro que para poder sacar a Charly de dicho departamento, tendría que ser por a vía civil, explicando los factores por lo que se podría llegar a esto, e iniciar un juicio, como el intestamentario: "Si él no se sale de manera voluntaria, no lo pueden sacar, tendrían que hacer un juicio de desahucio".

El hecho de que una persona se haya puesto en posesión de una propiedad ya sea por medio de arrendamiento o que el mismo dueño, Bisogno, lo haya ingresado por su voluntad (no permite que lo saquen), si Cristina cambiara las chapas cometería un delito de despojo, si el novio de Bisogno no se sale de manera voluntaria, la única manera de sacarlo es por la vía civil", agregó la abogada.

Cabe mencionar que según informes de Gabriel Cuevas, él sabe que Charly está apoyando a la familia de Daniel en su demanda en contra de Cristina, pero que supuestamente no lo hace para ganar un beneficio económico Él está apoyando a Álex y a su hermana… es completamente falso que quiere una pensión, tenían como un año y medio juntos, él estuvo por amor… él se ha mantenido callado, es una persona que trabaja, que estudia en la universidad y que paga sus cosas

Fuente: Tribuna del Yaqui