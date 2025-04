Quedó en la ruina: Actriz de Televisa regresa a 'Hoy' con fuerte noticia que deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de quedar en la ruina ante un fraude millonario, la reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, hace poco regresó al programa Hoy, con una entrevista en exclusiva en el que habló de su complicado momento y una vez más dejó en completo shock, debido a que dio una fuerte noticia sobre el momento en el que inesperada celebridad le propuso apoyarla y lo que le pidió a cambio.

La reconocida villana de novelas como La Dueña, hace varios meses confesó que le vaciaron toda su cuenta de ahorros que tenía en Estados Unidos, tras una llamada telefónica de fraude, donde le quitaron miles de dólares, que se traduce a millones de pesos, con los que pretendía pagar los estudios de su hija. Pero eso no fue lo peor que le pasó, sino que varios amigos le ofrecieron dinero, pero a cambio de intimidad: "Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio, así que dices: 'tengo tantos años de ser tu superamiga', y así de 'pues sí, pero te tengo que ir a depositar, pero ya sabes que'".

Ahora, tras varios meses de vivir esta complicada situación, la reconocida actriz, en una entrevista para el matutino de Televisa, declaró que una de las personas que le brindó un apoyo sincero y le dio alegría, fue nada más y nada menos que la querida influencer Wendy Guevara, de la que era gran fan: "Me cae muy bien desde antes ella, yo la seguía desde: 'Estamos perdidas', era la que me hacía reír en la pandemia, Entonces a mí me dio mucho gusto porque soy fan de Wendy Guevara, porque es un gran ser humano, es una muy linda persona, pero así de que: '¿dime qué?, en cuanto necesites'".

Afortunadamente, la actriz de El Privilegio de Amar, declaró que oficialmente está recuperándose y no está en la ruina, pues ya está teniendo ofrecimientos de trabajo y ya tiene ingresos fijos, destacando que le da gusto que ya esté saliendo y ver quienes son los que en verdad le apoyan y como hay gente que la admira por su resiliencia: "Gracias a Dios, ya vamos saliendo, ya estamos con chamba, ya empezó a caer todo, y Dios aprieta, pero no ahorca, es bien cierto. A mí me da mucho gusto porque mucha gente me ha abrazado así en la calle, así de: 'gracias a usted le estoy echando ganas'. Las cosas pasan, ¿no?".

Nadie pensaba que, pues yo, escogí mejor hacer una serie, que iba a haber un problema y que se iban a suspender las filmaciones y que me iban a robar, pero gracias también, una a Dios, dos, a mi Virgen Santísima de Guadalupe, a la gente que estuvo conmigo, que me apoyó, porque tuve grandes amigos, a la gente que me apapachó, que me contuvo", agregó.

Finalmente, Klitbo declaró que ella enfrentó esta situación levantando teléfonos, pidiendo trabajo diferentes productores y en diferentes empresas, pues ella cree firmemente que no hay que sentarse a esperar a ver que cae, sino hay que moverse y buscar como salir: "En la vida, señores, hay que moverse. Acuérdense que es un juego de ajedrez, es una carrera de obstáculos, y eso es el chiste y lo bonito de la vida, que de repente estás arriba y abajo, pero el chiste es ahora cómo resuelvo esto".

Fuente: Tribuna de Yaqui