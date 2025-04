Rapero 'El Millonario' fue detenido por invadir y destruir casa; lo acusaron de homicidio

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- La mañana de este jueves 17 de abril, agentes de la Policía Municipal de Guadalupe, en Nuevo León, arrestaron a César N, conocido artísticamente como el rapero 'Millonario', quien ha colaborado con Cártel de Santa y Santa Fe Klan. Esto sucede un par de años después de que fuera acusado de homicidio, por haber estado implicado en un accidente de auto en el 2017 y otra agresión en el 2021.

Según los primeros reportes, el cantante habría entrado a la casa de una familia ubicada en la colonia Adolfo Prieto, donde empezó a rapear y demandar que le permitieran ver a sus hijos. Acto que llevó a los residentes a acusarlo legalmente, debido a que el famoso habría destruido una puerta y una reja durante el incidente. Hasta ahora, ni la disquera ni los representantes de César han emitido declaraciones sobre su reciente detención. El músico enfrenta acusaciones por presunto allanamiento y daños a propiedad privada, según las autoridades municipales.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, 'Millonario' aparece portando la camiseta de Rayados con la que fue arrestado, mientras interpreta un breve verso de rap. Esta no es la primera vez que el cantante ha estado inmiscuido en un problema legal, pues en 2017 estuvo implicado en un accidente automovilístico que resultó en la muerte de una mujer, y a la que él dijo no recordar mucho, pues estaba bajo efectos del alcohol.

Rapero conocido como 'El Millonario' arrestado. Internet

Aunque fue encarcelado, logró obtener su libertad tras pagar una fianza cercana al millón de pesos. Tiempo después, confesó que en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol y se había quedado dormido mientras conducía: "Salí, iba para mi casa, ya se me había bajado lo que me había metido. Ya había estado pisteando nada más. Me quedé dormido con el acelerador puesto. 150 (kilómetros por hora), parece que se quedó ahí el velocímetro. Pegó con ma... Al chile ni me acuerdo", narró en el pódcast de Roberto Martínez.

Conjuntamente, en octubre de 2021, César Renato Suárez, nombre real del rapero, fue aprehendido tras agredir a un hombre de 39 años, identificado como José Guadalupe Jiménez, quien perdió la vida como consecuencia del ataque ocurrido en Monterrey, Nuevo León. La eventualidad tuvo lugar en la plaza Citadina, luego de una discusión entre ambos, pero en diciembre de ese mismo año fue puesto en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui