Tiene un tumor cerebral: Conductora de 'Hoy' da triste noticia y alarma a todo Televisa

Ciudad de México.- Después de que anunciara en sus redes sociales que tiene un tumor cerebral, más específicamente alojado en el cráneo, y debía someterse a cirugía, la querida conductora del programa Hoy y bailarina profesional, Jenny García, recientemente dio una triste noticia con respecto a su programa operación para el pasado fin de semana, que alarmó a todo Televisa.

La expresentadora de Venga la Alegría, la noche del viernes 21 de marzo, encendió las alarmas de preocupación entre sus millones de seguidores, pues a través de su cuenta de Instagram confesó que el médico le diagnostico un tumor en la cabeza, que está instalado en el cráneo. Por fortuna, la bailarina destacó que se trata de un osteoma, un tipo de tumor benigno compuesto de tejido óseo maduro y de crecimiento lento.

Se suponía que el pasado 14 de abril debería de ser sometida a su cirugía para retirarlo, pero, la propia coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que tuvo que ser cancelada debido a que desgraciadamente no se tenían los materiales necesarios, así que deberá esperar hasta mayo: "Hoy me levanté con mucho dolor de cabeza, debido al estrés, pues soy de las personas que se preocupan por todo y que todo le da nervios. Hoy no fue la excepción… Me alisté para salir a la clínica y ya casi con un pie afuera, me hablaron para decirme que se posponía mi cirugía".

La expresentadora de TV Azteca, declaró que no será hasta el mes de mayo que puedan operarla, debido a que el cirujano experto en este tipo de técnicas es de Guatemala y solo se encuentra en México dos veces al mes, por lo que aunque llegue pronto el material, deben de esperar al médico: "No llegó un material importante para la cirugía, además de que el doctor, que, además, es una eminencia, vive en Guatemala y viene tan solo dos veces al mes… Se pospuso para el próximo mes".

Finalmente, para calmar las preocupaciones de sus millones de seguidores, la exparticipante de Guerreros 2020, declaró que su operación será algo bastante sencilla y no muy invasiva, por lo cual no quedará una gran cicatriz, y ya no se le verá ese bulto que tenía en la frente, sino que todo quedará perfecto en el lapso de un año, como si jamás hubiera tenido el tumor: "Va a quedar plano y una cicatriz pequeña que en máximo un año desaparecerá".

