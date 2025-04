Casi queda ciega: Tras 17 años retirada de Televisa, Allisson Lozz reaparece irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la famosa actriz Allisson Lozz apareció en los titulares de diversos medios de comunicación debido a que sorprendió a todos al reaparecer totalmente irreconocible debido a que se cambió de 'look'. Como se sabe, la artista mexicana decidió alejarse de la actuación debido a las malas experiencias que vivió en la televisora de San Ángel.

Algunas de las novelas más exitosas que realizó la originaria de Chihuahua fueron Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde y Al diablo con los guapos, sin embargo, dejó de actuar desde hace casi dos décadas y se mudó a Estados Unidos con su esposa e hijos. Hace algunos meses, la querida actriz había contado que estuvo a punto de quedarse ciega muy joven por un problema en los ojos, el cual desafortunadamente no es curable.

Actualmente, Allisson es conocida en las redes sociales por su emprendimiento, ya que se volvió vendedora de una conocida marca. La mexicana forma parte de una empresa multinivel que se dedica a la venta de cosméticos, y gracias a ello su estilo de vida cambió por completo. Se cree que Lozz ha cosechado una gran fortuna a raíz de sus negocios, superando lo que llegó a ganar como protagonista de novelas.

Allisson Lozz se ha sometido a varios cambios de 'look'

Recientemente, Allisson se apoderó de la atención de todos sus seguidores debido a que publicó una imagen con su nuevo 'look': "Les prometo que para el lanzamiento sí me voy a peinar, porque yo, ya saben, cerrando ciclos y me hice el corte de fleco yo sola", dijo la actriz. Sus fans quedaron sorprendidos, pues aunque en el pasado ya ha tenido otros cambios como volverse platinada o pelirroja, ahora se hizo un nuevo corte.

Resulta que la guapa pelinegra se hizo el fleco pero no se lo alació, por lo que su forma natural lo hizo ver algo extraño: "Ya saben que siempre ando experimentando yo sola, luego me arrepiento y tengo que ir a que me arreglen las cosas, pero está bien, no me quedó tan mal, pero lo que me preocupa es que según yo iba a estar peinada más rápido, pero no, no es cierto, no es cierto, está más difícil".

Allisson Lozz reapareció luciendo irreconocible

Fuente: Tribuna