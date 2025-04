Los Alegres del Barranco comparecen ante Fiscalía de Jalisco por homenaje a 'El Mencho'

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Los Alegres del Barranco, un grupo de regional mexicano que proyectó imágenes del 'Mencho', líder del CJNG, en un concierto en el Auditorio Telmex, se dio a conocer que se presentaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Jalisco para comparecer por una investigación iniciada por presunta apología del delito por mostrar el pasado 29 de marzo en un evento público fotos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, a través de la cuenta de X (antes Twitter) de Fiscalía del Estado de Jalisco, se informó sobre la presencia de los famosos en las instalaciones de justicia: "Seis personas relacionadas con una agrupación musical comparecieron ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social como parte de una carpeta iniciada por una presunta apología del delito", señaló la dependencia.

De igual forma, a través de un comunicado de prensa se dejó en claro que el viernes 11 de abril acudió un promotor de espectáculos a rendir su declaración ante el Ministerio Público, y este jueves 17 de abril otras cinco personas, entre ellos los cuatro integrantes y un representante de la empresa que ostenta la administración de la agrupación musical. Además, se especificó que ya habían sido citados a declarar el jueves 10 de abril, mas no acudieron, por lo que se reiteró el citatorio.

Los Alegres del Barranco llegando a la Fiscalía de Jalisco

Por otra parte, la investigación ya comenzó desde el 31 de marzo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se encuentran revisando las evidencias recopiladas, aunque no hay muchos detalles con respecto al avance del caso se espera que en los próximos días se dan a conocer más pormenores. No obstante, también hacen hincapié en que la Fiscalía del Estado de Jalisco exhorta a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia.

Finalmente, se recuerda que de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal para el Estado de Jalisco, la Provocación de un Delito y Apología de éste o de Algún Vicio se llega a sancionar con uno a seis meses de prisión, en caso de que el delito no se ejecutare, y en caso de que sí haya sucedido se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Fuente: Tribuna