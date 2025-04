Mónica Noguera comparte un encuentro inesperado con Vica y los hijos de Memo del Bosque

Comparta este artículo

Austin, Texas.- De una emotiva manera desmintieron enemistad Mónica Noguera, exesposa de Memo del Bosque y su viuda Vica Andrade, aunque no solo ellas estuvieron presentes en el inesperado encuentro porque ambas subieron una serie de fotografía en sus redes sociales donde aparecen Luca, Luna y Coral, hijos del fallecido productor televisivo quien perdió la vida el pasado lunes 7 de abril tras una dura batalla contra el cáncer.

"Familia por siempre. Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará porque su mano está sobre nosotros", escribió la modelo y conductora de televisión costarricense a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde adjuntó una fotografía en la que aparece junto a sus tres hijos y Noguera. Por otra parte, la exconductora del medio matutino De Primera Mano, estuvo compartiendo las imágenes que subían los hijos de Andrade.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, Mónica es la que decidió viajar a Estados Unidos, sitio en que el actualmente radica la familia de Memo. A su vez, en las fotografías se ve a todos abrazos, sonriendo y acostados en lo que parece un sillón. Es relevante mencionar que en los últimos años se extendido un rumor que asegura del Bosque le fue infiel a la mujer de 54 años con la exintegrante de la Escuelita VIP, sin embargo, esas mismas sospechas fueron desmentidas por la supuesta víctima.

Mónica Noguera, Vica Andrade y las hijas de Memo del Bosque

De igual forma, hace dos días Vica subió a sus plataformas un comunicado donde primero agradecía a los medios de comunicación por el apoyo que ha recibido en este largo proceso, aunque también en el mismo texto pedía explícitamente que no difundieran noticias falsas que podrían poner en peligro a su familia, además dejó en claro que es una irresponsabilidad distorsionar la información.

"Por favor, todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer. Memo está en la presencia de Dios y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado", aseguró la mujer que llegó a participar en famosas telenovelas de Televisa como Alebrijes y Rebujos y Velo de Novia.

