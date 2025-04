No recordaba: Actor de Televisa sufre triste muerte por Alzheimer; filtra últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de comenzar a no recordar nada, ni a sus seres amados ni muchas palabras, desgraciadamente el reconocido actor y presentador mexicano, Marco Antonio Solís, se vistió de luto a causa de la triste muerte de su tan amada madre, Irma Sánchez Mayans, la cual padecía Alzheimer. Ahora, en un reciente podcast, la celebridad de Televisa acaba de filtrar sus últimas palabras.

Hace más de una década, Marco Antonio recibió el peor diagnostico de su vida, y no uno que fuera personal, sino de su madre, ya que le detectaron que padecía de Alzheimer avanzado, y al ser una enfermedad degenerativa con la que pierde su memoria, el presentador de 100 Mexicanos Dijieron, tuvo que enfrentarse a que la mujer que le dio la vida y lo cuidó por tantos años lo fuera olvidando poco a poco.

Ahora, tras una década fallecida, Marco se presentó en el podcast Más Allá Del Rosa, y en su conversación sobre su cuidadores, entre los que él estaba, Marco narró los momentos más dolorosos a Jessica Fernández, productora y presentadora de dicho programa, recalcando que él siempre tuvo una conexión especial con su madre y sintió el momento en que lo dejó de recordar: "La forma que tu mamá te ve, hay una conexión muy especial, y te juro que me voltea a ver y me vio diferente por primera vez en mi vida y dije: 'No me está viendo', y luego lo sentí y dije: 'En la madre, ya no sabe quién soy'".

Me ve con curiosidad; me dice: '¿Tú quién eres?', y la mesa: 'Irma, es tu hijo Marco', entonces dice: 'No, no, no, ¿tú quién eres?'; 'Soy Marco Antonio, soy tu hijo'. 'Yo conozco a Marco Antonio; tú te pareces a Marco, ¿pero tú quién eres?, ¿eres amigo de él?' (Y pensé) 'Ya valió'", agregó.

Ante esto, Marco declaró que se sintió tan mal, con un vacío por dentro de enterarse a ya esa etapa de la enfermedad: "Sentí una soledad, un vacío horrible; dije: 'Ya no me vio, no sabe quién soy'". Agregando que esto es como ver morir lentamente a una persona sumamente importante en su vida, ya que cada vez le afectan más y eso le duele: "Pierdes tu mamá porque se va tu mamá y se queda ese cuerpo, ese ser ahí, pero ya se va. Y así fue poco a poco hasta que de repente ya no me reconocía".

El presentador de El Minuto VIP, destacó que los médicos le dijeron que eso que ocurrió solo era "el principio del final y debería de estar listo para lo peor, en el que además de los nombres olvidaría todo lo demás, como el como se mal alimenta, por lo que la familia se reunía para darle felicidad: "La idea era hacerle un homenaje en vida. Venían mis primas, mis tíos, mis sobrinos. Hacíamos círculos de gratitud, le poníamos mantras, músicas bonitas. El cielito lindo era su mantra. Y ella, aunque ya no podía hablar, se movía, reaccionaba".

Finalmente, Marco declaró que él cuando supo que ya no había más por hacerse, simplemente se acercó a su madre y le dedicó unas últimas palabras, en las que le dijo que no se tenía que preocupar por él ni por nadie en la casa, ya que estarían bien y saldrían adelante: "Le dije: 'Todo está bien, mamita, te puedes ir tranquila. No tienes nada de qué arrepentirte, no te lleves ninguna preocupación, hiciste lo mejor que pudiste. Gracias por todo lo que vivimos. Vete tranquila'".

Fuente: Tribuna del Yaqui