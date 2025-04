Se alistó para morir: Neumonía casi mata a actor de Televisa; estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor y comediante, quien ha hecho programas tanto en Televisa como en TV Azteca, desató la preocupación de todos sus seguidores luego de alistarse para morir, debido a que una neumonía lo tuvo al borde de perder la vida. Se trata del también conductor y cantante Coque Muñiz, quien contó ante las cámaras detalles del gran susto que se llevó días atrás cuando casi fallece por un fuerte problema de salud.

Como se recordará, hace algunos meses se supo que el titular de programas como Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una dura complicación respiratoria. Aunque se sabían pocos detalles sobre este grave acontecimiento, recientemente el hijo de don Marco Antonio Muñiz rompió el silencio y contó todo al respecto, en una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría.

Coque Muñiz estuvo a punto de morir debido a una neumonía

Coque, de 64 años, admitió que sí se llevó un tremendo susto a raíz de esta emergencia de salud, por lo que ahora es más cauteloso con este tema: "Fue una neumonía a la que no le puse atención y durante cuatro o cinco días, yo sentía los síntomas pero me sentía yo 'Coque man', que no me pasaba nada". El cantante prefirió ponerle atención a su trabajo, lo cual le trajo graves consecuencias: "Empecé con mucha falta de aire".

Y debido a la gravedad del asunto, Muñiz requirió cuidados especiales: "Estuve una semana y un par de días más entre terapia intensiva y terapia intermedia". Asimismo, el famoso actor de programas como La Escuelita VIP reconoció que no es una persona con buenos hábitos, ya que bebe y se desvela mucho: "Lo primero que me dijeron cuando salimos adelante fueron recomendaciones claras y muy precisas".

Jorge también aseguró haber aprendido la lección después de estar al borde de la muerte: "Fue un buen susto, la vida es muy sabía y nos avisa cuando las cosas van bien". Al ser cuestionado sobre qué piensa de la muerte, de inmediato dijo: "Yo no me quiero ir, quiero la oportunidad de ver otras cosas con mi familia", compartió el actor que recientemente se convirtió en abuelo. Finalmente, el histrión declaró cuál es su última voluntad.

Si pudiera decidir cómo sería esto, me gustaría en vida, no esperar (a morir) y primero asegurar que mi señora esté cubierta de todo, me gustaría heredar en vida lo que tengo y lo que debo", contestó Coque.

