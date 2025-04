"Sí le daba": Galilea Montijo confiesa en 'Hoy' que le gusta esta famosa actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora tapatía, Galilea Montijo, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y de los televidentes, ya que en la reciente transmisión del programa Hoy volvió a hacer polémicas declaraciones. Y es que luego de que ella misma se declarara "heteroflexible", ahora admitió ante las cámaras que le fascina una famosa actriz y estrella de Televisa.

Sí, sin importarle que lo que pueda decir su novio , el modelo Isaac Moreno, y el que dirán, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, reveló su gusto por otra mujer. Todo comenzó después de que en el programa matutino del Canal de Las Estrellas transmitieran una entrevista con María León, y Andrea Legarreta aprovechó para expresarle todo su cariño a la cantante, actriz y bailarina: "Talentosísima, te amo niña".

Esto de inmediato provocó la molestia de Montijo, quien le reclamó: "¿La amas más que a mí? ¿la amas más que a mí?". Como se sabe, durante años 'La Gali' la ha coqueteado a Legarreta y hasta le ha pedido demostrarse su amor con un beso en los labios, a lo cual la exesposa de Erik Rubín siempre se ha negado. Por su parte, la exesposa de Erik Rubín le respondió a su compañera: "Son amores distintos, mana".

Me dio celos, tú compartiste camerino con ella, eran muy vecinas, demasiado vecinas, cosa que me daba celos", añadió Montijo.

Andrea Legarreta elogió a María León

Al escuchar la pelea, Arath de la Torre opinó: "¿Por qué no cuentan su historia y la hacen telenovela?". Resignada, Montijo dijo: "Me quedo con los años que llevas conmigo". Y Andy le respondió: "Hay historias que el tiempo no las puede borrar, entonces tú y yo llevamos toda una vida". Tras el intercambio de palabras, la tapatía resaltó que ella piensa igual que Andrea y así expresó su sentir por la llamada 'Sargento León':

Pero te digo algo, yo también le daba a María".

Desconcertada por las palabras que dijo Galilea, Andrea aclaró: "Pero yo no le di", dijo y así respondió su compañera: "Le diste tu amor... ¿sabes qué? andas muy cochina de tu consciencia, muy cochina". Lo anterior, provocó las risas de todos en el foro y de inmediato cambiaron el tema, para dejar atrás esta controversia.

Galilea le reclamó a Andrea por demostrar su amor a María León

Fuente: Tribuna