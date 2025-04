Vin Diesel exige a Universal que revele fecha de estreno para 'Rápidos y Furiosos 11'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Al parecer el final de la reconocida saga Rápidos y Furiosos 11 no solo tiene impacientes a los fanáticos de esta historia que se ha prolongado más de 20 años, puesto que a través de sus redes sociales oficiales Vin Diesel compartió un mensaje que dejó en claro que el intérprete de Dominic Toretto, ya no quiere esperar más para que el cierre de la famosa franquicie llegue a todos los cines del mundo.

"Para todos los que habéis estado montando con esta franquicia. Si ha sido un día o los últimos 25 años. Te apreciamos. Nosotros los amamos por siempre", escribió el actor y productor cinematográfico estadounidense, quien también adjuntó una fotografía donde aparece Michelle Rodriguez, misma que le dio vida a Letty Ortiz, pareja de Toretto, recordado como un intrépido corredor callejero, mecánico de automóviles y ex convicto.

Asimismo, de acuerdo con información extraoficial, el año pasado el director Louis Leterrier, comentó que ya no saldría la cinta en abril de 2025 porque sería hasta el verano de 2026, según en aquel entonces se debió a las huelgas de SAG-AFTRA la cual afectó a un sinnúmero de proyectos, no solo a Universal Studios sino a muchas compañías de entretenimiento en Hollywood, además por si fuera poco se llegaron a paralizar las labores por más de 100 días.

Vin Diesel compartió una imagen donde aparece con su compañera Michelle Rodriguez

La saga, que inició en 2001 con The Fast and the Furious, ha pasado de ser una historia centrada en competencias callejeras a convertirse en una franquicia de acción y espionaje con grandes presupuestos. Hasta ahora, se han filmado diez películas principales, además de un derivado, Hobbs & Shaw. Entre los intérpretes más emblemáticos destacan Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Michelle Rodriguez como Letty Ortiz y Dwayne Johnson como Luke Hobbs.

Las cintas ha tenido una recaudación mundial impresionante, acumulando más de 6,615 millones de dólares en taquilla. La entrega más rentable, Furious 7, logró superar los 1,515 millones de dólares, consolidándose como uno de los filmes más taquilleros de todos los tiempos. El elenco contará con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster y Nathalie Emmanuel y contará con los regresos de Dwayne Johnson y Gal Gadot.

