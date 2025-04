Actor infantil de 'Sexto Sentido', arrestado por intoxicación pública; alega su secuestro

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El reconocido exinfantil, Haley Joel Osment, que alcanzó su mayor fama al ser el protagonista de Sexto Sentido, hace un par de días fue arrestado por intoxicación pública, mientras que se resistía a su detención en Mammoth Lakes, gritando y alegando su secuestro, por parte de las autoridades. Se cree que consigo también portaba una alta cantidad de cocaína.

Hace un par de horas el medio TMZ informó que el pasado 8 de abril del año en curso, el actor que en su niñez fue un rotundo éxito e Hollywood, desgraciadamente fue arrestado por las autoridades de Mammoth Lakes. Supuestamente, al rededor de las 14:00 horas, en horario local, la Policía recibió una llamada en el que denunciaban a una persona en aparente estado de intoxicación en el resort de nombre Mammoth Mountain.

Poco después se supo que se trataba del joven niño que actuó junto a Bruce Willis en el filme de suspenso, en el que en realidad es un fantasma y nunca lo supo. Según los informes, los oficiales lo detuvieron bajo influencias de productos nocivos para la salud, además de que presuntamente tendría consigo una bolsa que se dice contenía cocaína, sin embargo, pese a ser algo sumamente ilegal, unas horas después fue liberado.

Osmel en Sexto Sentido con Bruce Willis. Internet

Tristemente, el ahora adulto Osment, no solo está en el escándalo por la noticia, sino por el video que se difundió de la cámara de los oficiales, en el que mientras que las autoridades hacen su trabajo y le dicen el motivo de su arresto, este se tira de rodillas y los elementos a cargo de la seguridad lo ordenan ponerse de pie, mientras la antigua celebridad alega que no está peleando con ellos, que no pelea con ninguno. Tras su revisión al ponerlo de pie, le descubrieron un paquete, que se dice es cocaína.

La situación se volvió más lamentable cuando el actor con aspecto desaliñado e iracundo comienza a gritar que lo "ha secuestrado un maldito nazi", que lo estaban torturando, y "desearás haberme tratado mejor. Te vas a arrepentir de esto", aunque en todo momento se le puede ver sentado sin ningún rasguño ni sufriendo daños en la parte trasera del auto. Pese a que ya está libre, no ha salido a hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui