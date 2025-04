Elizabeth Gutiérrez tomará acciones legales tras ser vinculada al arresto de William Levy

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Después de que el famoso protagonista de telenovelas en Televisa William Levy fuera arrestado en Florida, Estados Unidos, por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante, la situación se agravó más cuando el periodista Jordi Martin insinúo que el cubano fue detenido por una trama que su expareja Elizabeth Gutiérrez le tendió, pues se dice que según la dueña del restaurante es amiga de la actriz.

No obstante, Martín señaló que tiene una fuente en Miami (no oficial) que le hizo llegar cada uno de esos datos: "La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez. Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy, según las fuentes que tengo en Miami que me llegan, no es oficial", recalcó el hombre español.

Ante todo, la protagonista de El rostro de Analía no se quedó con los brazos cruzados y contrató a Guillermo Pous Fernández, mejor conocido como Abogado de las Estrellas, puesto que ha trabajado con Juan Gabriel, Aracely Arámbula, Marco Antonio Solía y hasta Joan Sebastian. El cual es relevante mencionar que se graduó en la Universidad Panamericana y el Centro de Estudios Universitarios.

Elizabeth Gutiérrez compartió el comunicado

“Los servicios profesionales de esta Firma han sido contratados por la señora Elizabeth Gutiérrez con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales, los cuales han sido vulnerados de manera reiterada mediante la difusión de información imprecisa, falsa y tendenciosa, atentando su esfera personal y privada", así comienza el comunicado de prensa que compartió la estadounidense el pasado 18 de abril.

Finalmente, el documento dejó establecido que la mujer de 46 años tomará acciones en caso de que continúen las “difamaciones”, ya que no permitirá que su imagen o la de su familia se vea “manchada” por especulaciones. Además, afirmó su representante que esto va para cualquier medio de comunicación, cualquiera que sea su formato, plataforma o empresa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna