Es gay: Estrella infantil sale del clóset en Televisa y llega a 'Hoy' con íntima confesión

Ciudad de México.- Un reconocido cantante, quien triunfó en México apenas siendo un niño, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy realizó una íntima y triste confesión. Se trata del argentino Pablo Ruiz, quien apenas hace unos días había contado ante las cámaras de Montse&Joe los retos que enfrentó debido a sus preferencias, pues se le impedía decir que es gay para no afectar su carrera.

Como se sabe, el intérprete nacido en Buenos Aires obtuvo gran éxito cuando apenas era un niño en los años 80's, triunfando a nivel internacional gracias a su tema Oh mamá... ella me ha besado. Recientemente Pablito Ruiz, como se le conocía en aquella época, fue captado caminando por los pasillos de Televisa, accediendo a hablar en exclusiva con reporteros del matutino del Canal de Las Estrellas.

Una de las cosas por las que fue cuestionado el cantante de 49 años es si alguna vez lo llegaron a afectar las críticas o comentarios negativos, por lo que él respondió: "Eso es lo bueno y lo malo de la carrera, pero creo que si tienes la fuerza de superarlo y que en algún punto, ya todo te resbale y sanes ese niño interior y hagas de tu vida personal y artística una sola, y que eso se refleje", expresó, además resaltó que aunque todo ser humano está expuesto a ser criticado, cuando se trabaja en el medio es más complicado:

Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida en general y estando bajo el escrutinio público siempre es más difícil".

Pablo Ruiz saltó a la fama siendo un niño

El gran amigo de Yolanda Andrade también confesó haber sufrido cierto tipo de abuso en sus inicios: "La verdad que sí, he sufrido muchas cosas, bullying, discriminación, por parte de los medios, también de las discográficas, de los mánagers, también abuso y explotación". Y cuando la reportera de Hoy le preguntó si había sido víctima de abuso sexual, este compartió: "Casi sí, yo creo que ha habido, sí... hubo, pero bueno, son cosas difíciles que he vivido".

No obstante, luego resaltó el apoyo de su familia: "Pero por suerte no han llegado a concretarse, porque siempre he estado protegido por mi madre y mis hermanos, pero sí fueron momentos muy difíciles". Además, Ruiz afirmó que tuvo que atravesar todo ello para poder triunfar: "Pero de eso también dependía el futuro de una carrera y hay cosas muy feas que pasaron, pero también muy interesantes".

Finalmente, Pablo también compartió que está pensando en empezar a escribir sus memorias para luego llevar su historia a la pantalla: "Es una vida bastante interesante como para plasmar en una bioserie o biopic, ya estoy pensando en escribir el guion, escribir por lo menos mi historia".

