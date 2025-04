Integrante de 'Me Caigo de Risa' sale en defensa de Mariana Echeverría y ¿lo despiden?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador, José Manuel Lechuga, acaba de salir a demostrar que él no juzgará a nadie por un programa de TV, por lo que salió en defensa de su amiga, la polémica actriz y también conductora, Mariana Echeverría, asegurando que ella es una gran mujer y muy chambeadora, y que debería de estar en Me Caigo de Risa, en caso de que ella quisiera, ¿acaso lo despidieron de Televisa por sus comentarios?

La celebridad que es mayormente conocido como 'Lechuga', declaró que pese a lo que se vio en La Casa de los Famosos México, no se debe de condenar a alguien, pues a todos les puede pasar el equivocarse y actuar mal penssndo que hacía un bien: "A muchas personas nos puede pasar que un mal comentario, una mala actitud en un programa donde tú pensabas que iba a pasar una cosa, se te puede revertir. Es una pena".

Ante esto, afirmó que él tenía 19 años de conocerla y puede decir que es una mujer "super buena" y muy buena con la que tiene una gran amistad, y que por ello siempre va a defenderla, pues en la realidad es una persona maravillosa y desde el CEA en 2006, han formado, destacando que a todos les puede pasar: "Mariana es súper chambeadora, generosa. Las circunstancias de la vida de pronto te ponen unas pruebas que te dan la espalda, que pueden acabar con carreras. A diferencia de Big brother, que nada más se veía en la tele, aquí hay contenido en redes sociales las 24 horas y en los programas de televisión".

El actor de La Vecina, afirmó que con la cultura de la cancelación es más complicado todo, pero confía que en la próxima temporada pasará algo peor o igual y ya superarán a Mariana y finalmente dejarán de lado todo lo que pasó en la temporada con Adrián Marcelo: "Lo que puedas hacer o decir será visto y más con esta cultura de la cancelación, del hate. Yo estoy seguro de que la gente olvida. En la próxima Casa va a haber un escándalo más y se olvidarán".

Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy Mariana está bien contenta con su embarazo, que logró después de tantos intentos. Se pudo relajar. Está con su marido, que juega en León. Es una familia hermosa y, pues, arrieros somos y en el camino andamos. Todos tenemos cola que nos pisen. No somos blancas palomitas, ni malos de nacimiento", agregó.

Finalmente, señaló que el tema de su enemistad con Faisy, viene desde antes del reality show y circunstancias de la vida real, afirmando que no es la primera ni será la última vez que dos colegas se terminen odiando por un proyecto, además de no perder la esperanza en que ambos superen sus diferencias o al menos para trabajar: "Con Faisy hubo una fractura en la relación. Cuántas veces no hemos visto proyectos donde los participantes no se toleran, pero es chamba. Te friegas y a trabajar. Corte y vámonos. Nada está escrito".

Faisy y Mariana en Me Caigo de Risa. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui