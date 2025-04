Kunno, víctima de crimen de odio: Hombres acosan y golpean al actor en antro de Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El reconocido influencer, Kunno, acaba de emplear sus redes sociales para denunciar que desgraciadamente fue víctima de un crimen de odio, cuando tuvo que salir solo de un antro en Monterrey, confesando que tristemente hombres lo acosaron en cuanto lo vieron con gritos e insultos homofóbicos, y uno de ellos lo golpeó en la cara, solamente por ser homosexual.

Fue mediante un video en su cuenta de Instagram, en la que el inflencer salió a revelar que cuando estuvo en dicho antro al salir, un grupo de hombres en cuanto lo vieron empezaron a gritarle de cosas y no pararon pese a que él los había dejado atrás, mientras trataba de pedir su Uber: "Salí solo del lugar porque adentro no me agarraba el internet para pedir Uber. Al momento de salir, pasé junto a tres chicos. No pensé que fuera a pasar nada… pero empezaron a gritarme cosas homofóbicas".

El influencer que formó parte de Como Dice El Dicho, declaró que todo comenzó solo por verlo con su maquillaje en el que colocó varios cristales dorados con brillos en el rostro, por lo cual lo llamaban "pu...", "jo..." y "amanerado", lo que él al inicio pensó que podría tratarse de una broma o de un juego entre los hombres, hasta que siguieron acosándolo verbalmente y después uno de ellos llegó más lejos.

Guillermo Kunno, nombre real del influencer, destacó que se dio cuenta que no se trataba de humor negro, ya que lo empezaron a seguir y lo insultaban mientras iban detrás de él, y uno de ellos se le acercó, dándole un golpe en el rostro que hasta le envió la ceja, haciendo que solo corriera por el shock: "Pero de repente me empezaron a perseguir, uno de ellos me dio un puñetazo en la cara, y salí corriendo. No lo podía creer, me tiré en el piso del baño a llorar. No pensé que esto pudiera pasar en pleno 2025, en mi ciudad".

Finalmente, el influencer declaró que jamás pensó que en pleno año 2025 fuera a pasar algo como eso, y realmente siente que es ridículo lo que pasó, pidiendo un alto a este tipo de ataques: "Me sorprende mucho que me pasó vivir, en pleno 2025, un acto de homofobia así de grande, porque literal eso fue, o sea, me gritaron muchas cosas homofóbicas y me golpearon solo por traer mi maquillaje de cristalitos. Qué ridículo". Finalmente con unas fotos, exhibió la herida que le dejaron en la ceja con el golpe que le dieron.

Fuente: Tribuna del Yaqui