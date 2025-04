Lista para morir: Tras retiro de Televisa, actriz estremece al confesar su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien hace casi tres décadas abandonó las novelas de Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista confesó que ya alistó todo para el día de su muerte y sorprendió al revelar cuál es su última voluntad. Se trata de la querida veracruzana Yuri, quien reveló ante las cámaras si ya planea su retiro luego de 50 años de carrera.

Recientemente, la intérprete de temas como Detrás de mi ventana se entrevistó de forma exclusiva con el programa Ventaneando en medio del éxito de su nueva gira titulada Icónica. En ese sentido, Yuri fue cuestionada sobre si ha pensado abandonar los escenarios y su respuesta fue contundente: "Yo pienso que el que me va a retirar es Dios y el tiempo, el tiempo te avisa", explicó la famosa rubia.

La famosa artista, cuyo último protagónico fue el melodrama Volver a empezar, aseguró que realmente le apasiona su trabajo, por lo que es poco probable que ella se retire: "Uno nació para estar en los escenarios, yo nací para estar ahí, me alimento del cariño de la gente, soy apasionada de lo que hago... Está muy cañón para que yo me retire, solamente la muerte o una enfermedad que yo no pueda hacer nada, solamente así, pero no, no se preocupen".

Posteriormente, Yuri reveló ante las cámaras si ha tratado el tema de la muerte con su familia y esto respondió: "Sí, por supuesto, siempre lo hablamos, yo les digo 'si Diosito me lleva primero, me gustaría que hicieran esto, esto y esto' y mis primas me dicen 'las bolsas, los zapatos, por favor me los dejas a mí' y les digo 'ni siquiera me he muerto, pérense que me muere', pero sí hablamos de la muerte".

Yuri ha hablado con su hija acerca de la muerte

Incluso, la cantante de 61 años compartió con Ventaneando cuál era su último deseo: "Sí, claro, yo quiero que todos estén de blanco, que haya pachanga, yo quiero pachanga en el aspecto que no lloren, que canten, que hablen de Dios, que le hablen a la gente sobre porqué yo llegué a ser feliz", explicó. Yuri además dijo que su esposo Rodrigo Espinosa tiene indicaciones específicas sobre qué hacer cuando ella muera:

A mi marido le digo que haga un culto, que hable de Dios, y que la gente sepa que no lloré, que la gente sepa que yo estoy en una parte padrísima, que me encontré con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mis abuelos y que estoy feliz".

Finalmente, la participante del reality Juego de voces confesó que a quién no le gusta escuchar sobre este tema es a su hija: "Mi hija me dice 'no mamá, no hablemos de eso', y le digo 'no, hay que hablarlo', no sabe uno qué va a pasar". Después de escuchar las declaraciones de Yuri, la periodista Pati Chapoy resaltó la importancia de hablar sobre la muerte: "Debemos de crecer sabiendo que nos podemos morir", dijo.

Fuente: Tribuna y X @ventaneandouno