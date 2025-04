¿No soportan al novio? Alejandra revela porque Biby y Eduardo Capetillo no fueron a su boda

Comparta este artículo

Madrid, España.- La reconocida y joven influencer mexicana, Alejandra Capetillo, después de haber llegado al altar por el civil en Madrid, con la ausencia de sus padres, siendo entregada por su hermano mayor, Eduardo Capetillo Jr., finalmente rompió el silencio y reveló el porque sus dos progenitores, los famosos actores, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, en realidad no estuvieron en su boda, ¿acaso no soportan al novio, Nader Shoueiry?

Tras más de un año de espera, la joven influencer contrajo matrimonio civil con el libanés, el pasado viernes 11 de abril en Madrid, España, siendo ella la que filtró todo del feliz momento el pasado lunes 14 de abril. La creadora de contenido mexicana recurrió a su perfil de Instagram para publicar algunas imágenes de la significativa ceremonia y declarar con orgullo que ya dejó la soltería, mientras que los actores de Televisa no estuvieron presentes, ni sus hermanos menores, mientras que los mayores sí.

En una entrevista para TV Notas, tras ver tantas especulaciones sobre que no estarían de acuerdo con su unión o supuestas peleas familiares, Alejandra aseguró que sus padres por causa de fuerza mayor no estuvieron presentes, pero que en cuanto dio el sí aceptó, hicieron videollamada para que compartiera con ella: "Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia. No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes".

Alejandra en su boda. Instagram @alecapetilloga

Aunque no dijo el motivo de causa mayor que ocasionó que los dos exintegrantes de Timbiriche no asistieran a su boda, señalo que estaban muy feliz por ella y le dieron uno de los mejores consejos para pasar ese día, aunque fuera sin su presencia de manera física: "Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos".

Finalmente, Alejandra dejó en claro que todo está bien con toda la familia, y afortunadamente pudo seguir su consejo y trató de vivir al máximo el día más importante en su vida: "La verdad, sí lo tomé e intenté gozar al máximo cada segundo de toda la noche". Cabe mencionar que no se cree que haya pelea familiar, pues días antes del enlace, la pareja se dijo muy emocionada del enlace y hablaron maravillas de su pequeña.

