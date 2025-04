"No tengo miedo": Daniela Parra dice estar lista para triunfar dentro de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida joven y aspirante a estrella de TV, Daniela Parra, acaba de brindar una entrevista, en la que dejó en claro que no tiene miedo alguno de buscar su éxito, señalando que en caso de que los productores la consideren como habitante está lista para triunfar y ser la próxima ganadora de La Casa de los Famosos México, destacando que ella siempre dará lo mejor de ella.

En el año del 2021, Parra comenzó a cobrar gran relevancia en el mundo del espectáculo cuando salió a alzar la voz para defender a su padre, Héctor Parra, de las acusaciones de su hermana menor, Alexa Parra Hoffman, de supuestamente haber abusado de ella desde que era una niña hasta sus 14 años de edad. Daniela desde el primer momento ha afirmado que el reconocido actor era inocente y jamás sería capaz de hacer algo como eso.

Poco a poco, la joven estudiante se ha abierto camino y para poder pagar las cuentas de abogados y todo lo referente a su padre, sus estudios y demás, siguió con su negocio de 'Tamalitos Chidos', que pasó de un negocio en la calle o sobre pedido a un establecimiento. En cuanto a su pasó por el mundo del espectáculo, el programa Hoy le dio su primera oportunidad en su reality, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ahora, en una reciente entrevista para Sale el Sol, al ser cuestionada si se atrevería a ingresar al reality show de Televisa, dado a que se ha especulado por semanas su participación, Daniela destacó que sí, que ella no sentía miedo de que le pase algo malo o quedar mal ante el público: "Sí, la verdad que sí, el momento en que me llegue la oportunidad la tomaré y planeo hacerlo muy bien, es algo que me gusta y no le tengo miedo, así que me llega por ahí la invitación, aceptaría".

Finalmente, con respecto a uno de sus mayores miedos, destacó que es hacer crecer su negocio de Tamalitos Chidos y hacerlos una franquicia exitosa, por lo que es posible que se enfoque en ambas cosas, tanto en conseguir proyectos eventuales en la empresa San Ángel, como en seguir haciendo tamales: "La neta la neta, mi mayor sueño son los tamañitos, me gustaría por ahí que incluso fuera una franquicia".

Fuente: Tribuna del Yaqui