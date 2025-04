Quedó paralizada: Estrella de TV Azteca es diagnosticada con una incurable enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida estrella de TV Azteca y cantante, Litzy, recientemente ha dado una entrevista en la que abrió su corazón como nunca antes, y confesó que fue diagnosticada con una incurable enfermedad, la cual por desgracia la llevó a sufrir una fuerte crisis que la dejó paralizada en el hospital, y de la que hoy en día padece los intensos dolores, que no puede desaparecer por completo, solo calmar.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, acaba de brindar una entrevista en la que por primera vez confesó que a sus 15 años de edad, se enteró que tenía una enfermedad que es incurable y crónica, que no tiene una cura, y tampoco un tratamiento como tal para lidiar con los efectos que tiene sobre el cuerpo, la fibromialgia. Dicha enfermedad puede tenerla cualquiera y causa dolor generalizado, o sea por todo el cuerpo, inflamación en las extremidades y fatiga extrema.

Litzy mencionó para De Primera Mano, que desde que tenía 15 años debe de vivir con la enfermedad, destacando que aunque ahora vive normal y se cuida, cuando recién le dieron el diagnostico y le aseguraron que no tenia cura, entró en crisis, en una depresión tan fuerte que quedó paralizada meses y sus padres tenían hasta que bañarla: "Tengo fibromialgia. Desde que tenía 15 me lo detectaron, cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte, que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás. Ya estaba grande y mi papá me tenía que sostener y mi mamá me bañaba".

La también exactriz de Televisa, destacó que aunque no hay como tal un tratamiento ni sesiones de seguimiento para controlar lo que tiene, ella entiende que mucho estrés puede detonar los síntomas y hacerlos más intensos, por lo que hace muchas cosas para mantenerlos tolerables: "He acudido a acupuntura, masajes, fisioterapia, o a nadar, a caminar, la alimentación, tengo que hacer de todo un poco. La terapia psicológica obviamente me ayuda mucho porque lo que he descubierto con el tiempo es que es más emocional que físico".

Finalmente, destacó que es una mujer que siempre está en constante estrés gracias a que su trabajo le impone mucho y es muy perfeccionista, por lo que al exigirse tanto agrava los síntomas, pero por eso ella tiene su rutina, como la que mencionó anteriormente: "Mucho estrés, no dormir bien, mucha presión, cuando estoy protagonizando telenovela, por ejemplo, siento que hay mucha responsabilidad, soy muy aprensiva, yo misma me pongo más presión de la que ya tengo, o sea, me exijo mucho".

