Cazzu busca impedir que Ángela Aguilar se acerque a Inti, asegura Ana María Alvarado

Ciudad de México.- Los fuertes rumores y especulaciones continúan rodeando tanto al sonorense Christian Nodal, su esposa Ángela Aguilar y por supuesto a quien ahora es la noticia principal, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. De acuerdo con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, la intérprete de ‘Con otra‘ podría estar pensando en poner una barrera definitiva entre su pequeña hija y la primogénita de Pepe Aguiar.

Lo anterior con relación a la custodia compartida que tendrían Nodal y la también conocida como ‘la Jefa’ que inclusive la titular del canal de YouTube El precio de la fama, aseguró que se podría venir un tremendo escándalo mediático porque según ella sucederá algo muy semejante al caso de Shakira con Piqué. Además, agregó que desde septiembre Nodal no ha podido ver a Inti, sin embargo, Alvarado no especificó de donde provenía esa información.

Es muy probable que desde septiembre Nodal no haya podido ver a su pequeña hija

A su vez, las sospechas de que el intérprete de ‘Botella tras botella‘ y la argentina estén en una batalla legal es cada vez más real, debido a que recientemente el representante del originario de Caborca le pidió a Gustavo Adolfo Infante que no cuestionara al artista sobre la menor. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay nada confirmado de parte de todas las fuentes involucradas.

De hecho, otro personaje que a todo le echó más llamas al fuego vendría siendo el periodista Javier Ceriani, quien a través de redes sociales el pasado 24 de marzo, informó en su programa de YouTube que la nieta de Antonio Aguilar no quiere convivir con la niña y hasta le habría pedido a su marido que disminuyera el número de visitas al país que gobierna el economista Javier Gerardo Milei.

“Ángela Aguilar no le interesa la hija de Cazzu en el núcleo de Nodal. No le interesa que la niña esté en el núcleo de la familia. Le tiene prohibido ir lo menos posible a Buenos Aires a ver a la niña, porque Cazzu no quiere ver a Ángela, ni Ángela a Cazzu y Nodal no va a ver a su hija”, afirmó Ceriani. Las declaraciones del exconductor en Chisme No Like provocaron que los internautas de nuevo se le vayan encima a la hermana de Leonardo Aguilar.

