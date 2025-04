Enrique Madrid demandará a Pablo Montero y productor tras agresión y despido injustificado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Enrique Madrid, quien es el hombre al que agredió Pablo Montero, recientemente se presentó en TV Azteca, para revela que prepara demanda en contra del polémico actor de Televisa, por violencia y lesiones, mientras que a Omar Suárez, productor de Perfume de Gardenias, lo hará por despido injustificado, señalando que lo acusan a él como el responsable del conflicto.

El pasado lunes 31 de marzo, se viralizó la disculpa de Montero y el video de Enrique al sobarse la mandíbula, después de que el intérprete de Mi Piquito de Oro le reacomodara las ideas de tremendo puñetazo en la cara. El pasado martes 1 de abril, Enrique se dijo molesto de no recibir una disculpa ni contar con el apoyo del productor, sino que lo justifiquen, lo difamen a él y no acepten que el cantante estuviera en estado inconveniente.

Ahora, durante una entrevista en exclusiva a Venga la Alegría confesó que desgraciadamente lo han despedido de la obra de teatro mencionado, advirtiéndole que tomara lo que le ofrecían porque Pablo podría acabar con toda su carrera de quererlo por su poder en la industria: "Me hablaron, me dijeron que me cuidara, que Pablo tenía muchas influencias, que podría acabar con mi carrera y que aceptara cinco mil pesos para atenderme la mandíbula y que les firmara un comprobante que ya no iba a demandar a Pablo y dije que no aceptaba".

Con respecto a si va a demandarlos, Enrique dejó en claro que sí hay probabilidades, pero que antes de hablar sobre un pleito legal con el actor de Fuego en la Sangre y Omar, primero lo hablará con sus abogados, pero más que nada por una indemnización porque se quedó sin trabajo de manera injustificada: "Ya hablaremos de eso después con mis abogados, me dirán, pero sí, o sea, es una indemnización o algo, porque me quedé sin chamba, porque yo tenía pensado la de Villa Hermosa, 3 que seguían, varias y todas las de Estados Unidos".

Enrique se dijo más que nada molesto de que al exhabitante de La Casa de los Famosos, en Telemundo, no le quitaron su puesto cuando fue él quien lo agredió y lastimó, disque por un contrato que ya tenían ellos con otras funciones: "Que ellos tenían unas funciones vendidas en las que tenía que estar a fuerzas Pablo, entonces, son mejores amigos, no lo va a despedir y nunca lo va a sancionar, por eso los actores están hartos de que Omar le pase tantas cosas".

Finalmente, aseguró que no es el primero agredido por Montero, sino que a la productora Maje, que es hermana de Cristian de la Fuente, también la jaloneó y hasta la dejó con moretones en los brazos en una ocasión que perdió los estribos, pero que ella no quiera alzar la voz: "Ya moretoneó, porque la jaloneó del brazo, a Maje la productora. Sí le dije a Maje 'tú haz sido testigo de la violencia, estás apoyando entonces a la violencia', se enojó, me contestó de mala manera, pero si ella se quiere quedar callada, yo no".

