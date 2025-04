¿Eugenio Derbez pagó miles de pesos por una foto con Shakira? Así respondió el actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez está envuelto nuevamente en la polémica, esto después de asistir al pasado concierto de la Ciudad de México en el estadio GNP Seguros de la famosa cantante Shakira en su gira Las mujeres ya no lloran Would Tour, pues se viralizó en redes sociales una foto donde Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo y su pequeña hija menor aparecen al lado de la colombiana. Tras ello se rumoraba que el famoso actor habría pagado 120 mil pesos por sacarse estas imágenes.

Eugenio en el concierto de la cantante Shakira/ Créditos: Facebook

En un encuentro con la prensa, Eugenio mencionó que no gastaría esa cantidad en algo así y aseguró que fue la propia Shakira quien lo invitó al backstage: "Shakira me invitó personalmente, tengo aquí los mensajes, y fuimos invitados desde hace como un mes, y nos recibieron, y nos pasaron al backstage con ella y demás, incluso tenían a mis hijos, y Aislinn fue otro día, fue una invitación directa de ella para ir a verla, no hubo de eso que pagamos boletos para ir a verla, no”.

Aparte, yo no pagaría algo así por boletos de nadie, fue como que se juntó ahí todo", añadió.

De igual forma, Derbez mencionó que la ultima ocasión que él y la cantante se vieron en persona fue durante el Mundial de Sudáfrica del 2010. Además, el también productor se pronunció sobre las recientes declaraciones de José Eduardo, quien bromeó con la reacción que tuvo Alessandra cuando la prensa los rodearon y ella alzó la voz para proteger a su hija Aitana, además de la posible boda de su hijo con Paola Dalay.

Previo a estas confesiones, Eugenio se mostró renuente a hablar del fracaso que ha sufrido la nueva versión de la cinta Blanca Nieves, pues luego de la polémica que vivió con sus comentarios sobre el trabajo de Selena Gomez en Emilia Pérez, ahora prefirió ser más cauto con su postura sobre la película infantil, pues no es sorpresa que el actor suele dar opiniones controversiales las cuales no parecen ser del agrado de todos. "Ya no quiero opinar de eso… pues yo creo que, por supuesto que estoy a favor de la inclusión, pero a veces las cosas se llevan demasiado lejos, y entonces es cuando ya nos salimos de contexto", mencionó el actor.



Blancanieves era, siempre ha sido una historia con la que crecimos todos, y que de repente te digan, de un día para otro, que ya ahora resulta que está mal, y que ya es diferente, pues como que sí brinca un poco, pero ya no opino”

Sin dudarlo. Eugenio no es el único que tiene una opinión para dar con respecto a esta película y la actriz protagonista Rachel Zegler deja mucho que desear con sus constante comentarios, ya que incluso algunos internautas aseguran que es la misma actitud de la actriz la que hace que la película sea un total fracaso, sin olvidar la poca producción que tuvo su personaje y la mala trama.

Fuente: Tribuna