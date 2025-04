Horóscopos Mhoni Vidente miércoles 2 de abril de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente, como cada día, tiene para ti los horóscopos de hoy, en los que revela si la fortuna estará de tu lado este miércoles 2 de abril del 2025, haciendo sus usualmente acertadas predicciones para tu signo zodiacal, y que es lo que te va a deparar los astros, ¿vendrán problemas o tendrás un día maravilloso?

Horóscopo de HOY miércoles 1 de abril de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día

Aries

Podrás realizar todo lo que tiene en planes y más porque es tu mes de cumpleaños, así que disfruta mucho tu buena suerte, haz ese proyecto que tienes pendiente, pero, trata de ser discreto y no platicar nada a nadie de tus metas, para evitar las envidias.

Tauro

Tendrás nuevos comienzos en lo laboral que te viene un proyecto nuevo, que será mejor pagado y saliendo mucho de viaje para cerrar contratos. Recuerda que tu signo es el fuerte y líder, así que trata de llevar a todos los que te rodean a un mejor nivel.

Géminis

Tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral, pero eso si trata de no ser tan comunicativo para que no tengas problemas de salación y mal de ojo, recuerda que hay muchos envidiosos que no quieren que triunfes.

Cáncer

Es tu momento más poderoso en cuestión de salir adelante de cualquier problema que tengas y poder tener más riqueza en tu vida, así que no dudes en invocar al arcángel Metatron para tengas una vida más feliz.

Leo

Tendrás buena suerte, y la combinación perfecta de las energía positivas en todo lo que realices, pero eso sí, tiene que manejarte en bajo perfil y ser más humilde para que no te cargues energías negativas. Busca crecer, cualquier cambio de trabajo que realices se te va dar con más riqueza y estabilidad.

Virgo

Es momento de salir de viaje o cambiarse de casa, recuerda que tu energías no se puede estancar, así que no lo dudes, haz cambios importantes en tu día a día y veraz como se mejora tu situación económica y personal.

Libra

Deja a un lado las inseguridades y los celos trata de estar tranquilo este día y todos los de este mes de abril, evita las discusiones sinsentido y permanece enamorado de tu pareja. En caso de que estés soltero, tu signo compatibles es acuario, aries y géminis.

Escorpio

Trata de no meterte en problemas que no son tuyos y soltar lo que no era para ti y así aprenderás a vivir más en la tranquilidad. También trata de de mantener esa buena actitud y controlar tus enojos e impulsos porque eso va hacer que tengas contratiempos.

Sagitario

Terminas de pagar tus deudas y empieza ahorrar para comparte un carro. Un amor del pasado regresa a tu vida, solo ten cuidado con ese amor y trata de platicar bien la situación que lo hizo separarse y quedar en claro.

Capricornio

Vas a tener una estabilidad de trabajo, no subestimes el poder de la invocación para que todo siga marchando bien y veraz como va llegar a tu vida lo que tanto necesitas. Trata de ser más discreto y no platicar tus metas de vida, recuerda que la envidia es muy grande.

Acuario

Vienen nuevas oportunidades de crecimiento van a llegar a tu vida, pero, antes de todo, trata de solucionar todo lo que tenías pendiente en tu vida como el divorcio, la tesis o título universitario, por supuesto los pagos atrasados.

Piscis

Vas a recibir noticas que te harán muy feliz para cambios positivos de trabajo y amoroso, así que no dudes en invocar al arcángel Gabriel, y te dará los mensajes indicados y señales que necesitas para ir por el camino correcto.

Fuente: Tribuna del Yaqui