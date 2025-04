Imelda Tuñon hace fuerte revelación sobre familia de Julián Figueroa: "No me querían"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A la familia Figueroa le llueve sobre mojado, ahora Imelda Tuñon, exnuera de Maribel Guardia, confiesa que siempre ha sabido que a la familia de su difundo esposo Julián Figueroa Fernández no le agrada su presencia, aunque admitió que jamás pensó que llegarían a los extremos. Sin embargo, la también actriz no entró en detalles sobre qué integrantes son los que menos la querían como pareja de Fernández.

Pero eso no es todo, porque de acuerdo con información de Infobae, recientemente los representantes legales de la joven madre, Antonio Lozano y Jorge Díaz, revelaron que hay inconsistencias en la presentación del testamento del cantante. Además, dijeron los abogados que la integrante de El privilegio de amar y su esposo Marco Chacón le habían dicho a Imelda que su pareja no había dejado testamento, aunque tiempo después resultó que siempre sí apareció una copia cotejada en Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, durante su aparición en el programa De Primera Mano, los defensores fueron cuestionados sobre si sabían las identidades de los autores intelectuales que supuestamente pudieron haber falsificado el documento legal, por lo que en contraparte respondieron que no, pero que las investigaciones recién habían comenzado y estaban seguros de que darían con la verdad.

Tuñón aseguró que son varios los integrantes de la familia de su difunto esposo que no la querían

¿No la querían?

La batalla entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa, luego de que a inicios de este 2025 la actriz costarricense acudiera ante las autoridades para denunciar que su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa, no recibía los cuidados adecuados por parte de su madre. En esta ocasión, la originaría de Veracruz manifestó que no puede brindar nuevos detalles del asunto legal, pero no dudó en confesar que no fue bien recibida por los consanguíneos de Julián desde que iniciaron su relación sentimental.

“Algunas personas de la familia de Julián yo sabía perfectamente que no me querían, no pensé que llegar al grado en que, de plano, pues me tuvieran malas intenciones”, expresó Tuñón a las cámaras del programa Sale el Sol. No obstante, Imelda subrayó: “Pero fuera de eso, mira, la verdad es que yo confío en la gente, y no viene de mí, ¿no? O sea, yo voy a confiar en ti, si tú decides hacer pedazos esa confianza, pues allá tú, no te voy a volver a hablar, evidentemente, pero fuera de eso, yo no voy a dejar de confiar en las personas”, aseguró.

Fuente: Tribuna/ Agencia México