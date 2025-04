¿Memo del Bosque, al borde de morir? Vica Andrade publica FOTO del productor y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas la prensa no ha dejado de hablar acerca de Memo del Bosque, luego de que el mismo productor y su esposa, Vica Andrade, compartieran con el público que se encontraba hospitalizado. Debido a que la pareja ha sido muy hermética y no ha compartido detalles sobre la salud del famoso, la prensa ha buscado a amigos de Memo para saber más al respecto.

Recientemente los reporteros del programa Venga la Alegría buscaron a Juan Carlos Casasola, quien trabajó con Del Bosque en el Canal Telehit, para preguntarle sobre una actualización de lo que está pasando con el productor: "Nuestro Memo anda malillo, le mandamos un abrazo, sabe que tiene nuestro amor, nuestra solidaridad", dijo el afamado comediante y actor mexicano que por años trabajó en Televisa.

Posteriormente, Casasola declaró que no ha mantenido contacto con Memo tras su recaída de salud, que se especula fue por un nuevo diagnóstico de cáncer: "Le mandamos mensajitos y entiendo que no conteste o no los vea, pero dónde estés mi memo, todo mi agradecimiento y admiración". También aclaró que tampoco se ha comunicado con Vica: "Tiene muchos años que no hemos coincidido pero también tiene el cariño de nosotros y sé que ella está fuerte con él".

No obstante, el exintegrante del programa Guerra de Chistes mencionó que desea que el productor se recupere pronto: "Ojalá que todo esto salga bien". Asimismo, los reporteros le preguntaron a Juan Carlos qué opinaba sobre el video que posteó Vica, donde Del Bosque luce sumamente desmejorado: "Mientras él y la familia estén de acuerdo que eso suceda, va... parece que todo está muy acorde en lo que quieren transmitir con el público".

Sumado a las declaraciones que hizo Casasola, recientemente Vica Andrade estremeció a todos los fans del realizador de programas como 100 mexicanos dijieron, luego de publicar una desgarradora foto. Además de que la costarricense no ha dejado de postear mensajes cristianos, recientemente compartió una imagen del recuerdo cuando Memo estaba sano. En la foto se puede ver a Memo recostado junto a Vica y sus hijos, lo cual ha conmovido a todos sus fans.

