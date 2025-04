¿No soporta a Angélica Rivera? Diego Klein revela la verdad de su relación con 'La Gaviota'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Diego Klein, recientemente volvió a ser cuestionado sobre un romance secreto con la polémica exprimera dama de México y actriz, Angélica Rivera, por lo cual decidió romper el silencio de forma contundente para negar amorío y revelar la verdad de su relación, a raíz de trabajar juntos en proyecto, con la denominada 'La Gaviota', ¿será acaso que no la soporta?

Después de que Klein fuera captado con una joven mujer en el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros, se disiparon los rumores de romance con Angélica, sin embargo, el pasado martes 1 abril, en Ventaneando volvieron a avivar estas especulaciones al afirmar que Rivera estuvo en la obra de teatro de Diego, Siete veces adiós, y que este en varias ocasiones le mandó un "te amo" desde el escenario.

Ahora, a 24 horas de estas nuevas especulaciones, el reconocido actor fue cuestionado por reporteros del programa Hoy, y este simplemente declaró que admira lo profesional que es Angélica y que su compromiso para hacer de Con Esa Misma Mirada con todo el corazón y dar lo mejor de sí, construyeron esa gran química para proyectarlo, pero no más: "Ahora sí, todo lo hicimos con mucho afecto y con mucho cariño Entonces sí se creó esa química, y se creó, y eso es porque los actores estaban muy comprometidos a que funcionara, y fue espectacular’".

Ante esto, Klein se deshizo en halagos para la exesposa de Enrique Peña Nieto, pero dejó en claro que entre él y la actriz de Televisa no hay más que mucho respeto y admiración, y que han hablado del tema para que no haya malos entendidos, quedando como grandes amigos: "Ella es una compañera extraordinaria, que fue un honor, no me voy a cansar de decirlo y, pues bueno, cuando conoces gente increíble en tu camino, pues solo quieres hablar bien, y también siempre decir la verdad, y aclarar las cosas, ¿no?, que no haya malentendidos tampoco".

Finalmente, recalcó que él está muy feliz y emocionado de ver como el remake de Mirada de Mujer está generando tanto éxito, destacando que la dedicación de todos en el set es el mayor impulso y él no piensa cambiar nada y por ende se seguirá viendo toda esa química, amor y pasión entre su personaje y el de la madre de Sofía Castro, rechazando una vez más los rumores de un posible romance entre ellos.

Creo que es una historia que nunca va a caducar, siempre y cuando se haga con el corazón, con dedicación, y creo que este es el caso en particular. Y bueno, tener yo el honor y la oportunidad de poder haber hecho a Pablo Casas, pues yo creo que es un regalito de la vida cuando tienes un personaje que te enseña tanto", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui