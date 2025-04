Perdió un riñón: Yerno de actriz de Televisa llega a 'VLA' y filtra inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El productor musical, Moisés González, mejor conocido como el yerno de la cantante Dulce, recientemente le brindó una entrevista en exclusiva en Venga la Alegría, en la cual dejó a todos los espectadores y presentadores en shock, ya que filtró inesperada noticia, a casi cuatro meses de su tan triste muerte, después de haber perdido un riñón y que se le detectara cáncer de pulmón.

Mientras unos festejaban Navidad, el 25 de diciembre del 2024, se convirtió en el peor día de Romina, pues tristemente la reconocida intérprete de Tu Muñeca perdió la vida, tan solo un par de semanas después de haber sido hospitalizada y sometida a cirugía pulmonar, donde se le detectó que tenía cáncer. Apenas 10 meses atrás había sido operada del riñón por un tumor cancerígeno y se lo extirparon.

Moisés, después de que permanecieran en silencio sobre la herencia de la cantante, ahora en el matutino de TV Azteca, afirmó que a Romina Mircoli, su única hija, le dejó lo más valioso e importante que tenía, su voz, y el material inédito de canciones que jampás vieron la luz para que ella hiciera lo que quisiera con ellas: "Yo le voy a dejar a mi hija mi voz como herencia y que ella vea como la puede utilizar, y precisamente eso hicimos, es la voz que ella nos deja grabado en estos discos, los que pudimos usar en primicia, porque ese material no ha sido estrenado más que ahora en el homenaje

El productor musical, recalcó que afortunadamente, la voz, la herencia que la intérprete de Aún Lo Amo, sí rindió los frutos deseados, debido a que fue todo un éxito lo que organizaron, recibiendo los reconocimientos esperados del público y de la crítica en general: "Eso fue lo que me dijeron ayer, y yo creo que sí, sí se logró, ella me aventó a todo esto porque tenía esta confianza en mi y por eso le echamos tantas ganas para no defraudarla".

Finalmente, "Ya estamos preparándonos para Junio en el Auditorio Cumbres la ciudad de Monterrey, porque son hermanos del alma, nos han brindado esa oportunidad de poder llevar este mismo espectáculo para allá, el elenco está por confirmarse pero la idea es ir cerrando en otros lados".

Fuente: Tribuna del Yaqui