¿Se le apareció? Pati Chapoy confirma que Daniel Bisogno se comunicó con ella tras su muerte

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las personas más afectadas por la muerte de Daniel Bisogno fue Pati Chapoy, debido a que la periodista llegó a querer al famoso conductor como un hijo más, luego de haber trabajado junto a él durante casi tres décadas. Es por ello que no resulta descabellado que el también actor y productor teatral haya decidido buscarla a ella una vez que dejó este plano terrenal.

Durante la reciente emisión del programa Ventaneando, la líder de los espectáculos en México contó por primera vez cómo fue que 'El Muñeco' intentó contactarse con ella tan solo unos días después de su muerte. Fue la conductora Rosario Murrieta quien sacó a flote este tema y Pati accedió a contar los detalles: "Sobre estas vibras que dice Alejandra Ávalos, a ti te marcó Daniel Bisogno y no dices nada, si vamos a presumir de eso".

Después de soltar una carcajada, la reconocida conductora de TV Azteca declaró que Dani la llamó por teléfono el fin de semana después de su fallecimiento: "Les voy a platicar que estaba yo fuera de México, a los 3-4 días del fallecimiento de Daniel y en la noche recibí tres llamadas de Daniel Bisogno, del teléfono de Daniel", explicó. Pati llegó a creer que el hermano de Bisogno, Alex B, era quien le habló pero se llevó una tremenda sorpresa.

A la mañana siguiente me comuniqué con Iyari González (la productora de Ventaneando) y le dije 'checa con el hermano de Daniel si él me marcó y qué necesita, y resulta que el teléfono estaba resguardado en la casa de Alejandro, apagado, nadie lo había usado".

"Le hubieras contestado", le dijo Pedrito Sola. En tanto que Ricardo Manjarrez le preguntó a Pati si le dio miedo responder y ella explicó porqué no contestó: "Yo tengo una práctica que en mi teléfono, a partir de las 10 de la noche, no contesto llamadas, si es algo urgente, la gente que me busca sabe el teléfono de mi casa o de mi marido".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que aseguran que Daniel se hace presente tras muerte. De hecho, justo el día que sus cenizas visitaron el foro de Ventaneando, el público fue testigo de un momento impactante. Cuando Pati hizo alusión a que 'El Muñe' estaba con ellos, su arete salió volando de forma abrupta, por lo que muchos creen que 'El Muñeco' hizo esta 'travesura'.

Como se recordará, Daniel Bisogno falleció la tarde del jueves 20 de febrero a los 51 años luego de haber luchado contra diversos problemas de salud desde mayo de 2023. El famoso presentador murió en el hospital donde se mantuvo luchando por su vida por varias semanas, debido a complicaciones con el trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024.

