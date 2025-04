"Una chin....": Jorge Salinas estalla contra 'Ventaneando' y los vota a media entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Jorge Salinas, una vez dejó en claro que no piensa dar declaraciones a medios de YouTube, afirmando que dicen "ching..." y lo que quieren sin verificarlo. En base a ello, el protagonista de Mi Corazón Es Tuyo, no ocultó su desagradó y estalló contra Ventaneando cuando trataron de defender a sus colegas, dejándolos votados a media entrevista en el aeropuerto.

Salinas es uno de los que forman parte de la obra de teatro Perfume de Gardenias, de la cual actualmente se está hablando por estar en el centro del escándalo, por el hecho de que Pablo Montero le dio tremendo golpazo a uno de los colaboradores de dicha puesta en escena, Enrique Madrid. Actualmente, el agredido señala que fue despedido injustamente y que lo culpan de comenzar cuando en realidad fue Pablo quien se tropezó solo y lo golpeó.

Como es de esperarse, todos los que tienen una participación en dicha obra producida por Omar Suárez, han sido entrevistadas por los medios de comunicación, como fue el caso de Laura León, quien contundentemente aseguró que no vio nada, ni un empujón o puñetazo y que prefiere no meterse en ese tipo de escándalos cuando no tiene nada que ver con esa situación. Al no obtener nada de la cantante, se trató de sacar información de Salinas, quien se mostró furioso.

Jorge, visiblemente trató de evadir las cámaras, pero al verse rodeado en varias ocasiones, decidió preguntar sobre de donde provenían, y como en su mayoría, los reporteros que se le acercaron provenían de canales de YouTube como Edén Dorantes, los rechazó y solamente aceptó hablar para el micrófono del vespertino de TV Azteca, siendo al único que le dio las buenas tardes y aseguró que solo diría algo para medios "serios".

Mientras que estaba respondiendo que no sabía nada de lo ocurrido con su compañero de Fuego en la Sangre, alguien de un canal de YouTube se le acercó y este dijo que no hablaría con nadie que no fuera de Azteca, Televisa o alguna otra televisora, y como el reportero de Ventaneando quiso defenderlos, Jorge estalló molesto y se alejó muy molesto, dejando a medias sus declaraciones y a todos los presentes impactados.

Fuente: Tribuna del Yaqui