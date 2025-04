"Una injusticia": David Zepeda, molesto por agresión de Pablo Montero a colega de obra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 2 de abril, diversos reporteros abordaron a David Zepeda durante su arribo al aeropuerto de la CDMX para preguntarle acerca del escándalo que enfrenta su compañero de Perfume de Gardenia, Pablo Montero, quien fue acusado de violentar física y verbalmente a Enrique Madrid durante una función de la mencionada puesta en escena.

El sonorense decidió alzar la voz por la presunta víctima y a pesar de que en un inicio manifestó que deseaba mantenerse al margen de la polémica, el galán de Televisa no dudó en expresar su descontento, sobre todo cuando escuchó que Madrid fue separado del proyecto. "Cada quien lleva, pues, su carrera, su vida personal, como se le va presentando, yo no soy responsable, ni tengo el derecho a opinar acerca de ellos, de Pablo, o de quién hizo algo, una acción. No tengo conocimiento de eso", dijo David.

Debido a que el productor de la puesta en escena mencionó que no era la primera vez que Pablo y Enrique tenían diferencias, David no se quedó callado y puntualizó: "Yo te puedo decir que en lo que conozco de aquí, Enrique es un profesional, no es que esté en contra de Omar Suárez, lo que yo conozco de Enrique, es un profesional, un chavo responsable, un ser humano extraordinario, lo poco y que conocí de él, hacía su trabajo de la mejor manera, también asistía en la dirección, suplía a Pablo, era un tremendo profesional".

Al cuestionarlo sobre si fue injusto el despido de Madrid, Zepeda expresó estar totalmente en contra de la decisión que tomó la producción: "Son temas muy difíciles, pero, pues, para mí si es una injusticia honestamente, pero no está en mis manos, yo no soy el productor, yo no soy el responsable de la obra, soy solo un actor", declaró el protagonista de novelas como La fuerza del destino y Abismo de pasión.

Sin embargo, cuando una reportera mencionó si se sentía agradecido por no haber presenciado el incidente, el histrión originario de Nogales sorprendió al confesar: "No, a mí me hubiera encantado, a mí me hubiera encantado estar en ese momento, me hubiera encantado". E incluso, Zepeda no dudó en recalcar que lo habría defendido de Montero: "Seguramente sí".

Tras pronunciarse enérgicamente contra la violencia, David finalmente indicó que todos los que trabajan en una representación teatral son importantes. "Los actores damos la cara en una obra de teatro, pero todos, la producción y todo, somos igual o más valiosos son ellos, nosotros somos los que damos la cara, pero son muy valiosos todos, y debe haber mucho respeto, tolerancia, amor, somos una familia, el teatro es una familia, y a mí me molesta mucho este tipo de circunstancias", finalizó Zepeda.

