Zahie Téllez, de 'MasterChef', estremece a TV Azteca con triste noticia de su secuestro

Ciudad de México.- A meses de vivir la peor experiencia de su vida, Zahie Téllez sigue buscando salir adelante y por ello continúa con su vida con normalidad, por lo que en su regreso a la pantalla chica de la mano de MasterChef Celebrity, la reconocida chef mexicana volvió a hablar de su secuestro. Durante la entrevista, la jurado estrella estremeció a TV Azteca al dar una muy triste noticia sobre las secuelas que le quedaron.

Mientras que la reconocida Chef, que tiene varios restaurantes en México y el extranjero, se trasladaba de la Ciudad de México hacía la ciudad de Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, junto a su esposo, de la nada fueron interceptados por una camioneta y los bajaron en contra de su voluntad, arrebatándoles la liberad. Al haber estado en entrevista en vivo por radio, lograron avisar rápidamente a las autoridades y unas horas después ya estaban a salvo físicamente.

Ahora, a cinco meses de la peor experiencia en su vida hasta el momento, Zahie acaba de brindar una entrevista a Ernesto Buitrón, al cual le declaró que no puede habla del caso, pero que sí de sus sentimientos, que por ahora son de agradecimiento de estar viva, aunque va a terapia para procesar el fuerte trauma: "Ahorita estoy muy bien y agradecida de que estoy en MasterChef. Estoy con mi familia y en terapia. Es lo único que te puedo decir".

La chef mexicana declaró que tanto ella como su marido tienen secuelas de ese momento, y aunque actualmente están mucho mejor, de manera emocional, aún hay días e los que están aterrados y se sienten fatal, pero siguen con la actitud de salir adelante y no piden más que tener vida para seguir avanzando: "Claro que hay secuelas, no es de un día para otro. Estamos en terapia, mi esposo y yo, hay días buenos y días no tan buenos, pero estamos con toda la actitud. Estamos vivos. ¿Qué más podemos pedir?".

Finalmente, exhortó a todos los que sean víctimas de cualquier tipo de crímenes, que vayan y lo denuncien, que al final del día es lo único que se puede hacer y esperar a que la justicia haga lo suyo, externando que ellos están felices de que su caso está teniendo seguimiento y resultados: "Nosotros sí hicimos una denuncia y yo invito a todo el mundo a que, si tiene un problema así, denuncie y alce la voz, porque es lo único que podemos hacer".

Doy gracias a las autoridades porque desde que fui a hacer la denuncia nos han apoyado mucho, tenemos una carpeta y no puedo hablar mucho del tema", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui