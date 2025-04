Así fue vista en modo turista Britney Spears recorriendo calles en San José del Cabo

Comparta este artículo

San José del Cabo, Baja California Sur.- Britney Spears de nuevo fue vista en México, la princesa del pop estuvo presente en uno de las ciudades turísticas más famosas del país, se trata de San José del Cabo ubicada en la península de Baja California, además circulan en redes sociales múltiples imágenes de la famosa estadounidense sonriendo y en actitud bastante relajada recorriendo las calles y conviviendo con los pobladores.

Sin embargo, la intérprete de Toxic y Criminal no iba sola porque la acompañaban dos guardias de seguridad, a su vez lucía un vestido rojo granate, junto a una botas largas color negro. No obstante, en su cuenta oficial de Instagram los últimos días se ha dedicado a subir videos donde se le ve bailando en la orilla de la playa y en uno en específico compartió un mensaje: ¡Felices Pascuas! Me sentía deprimido, así que los 80 me hacen sonreír. Juega con mis amigos y que Dios los bendiga!, escribió Spears.

Britney Spears en San José del Cabo, México

Por otra parte, según información extraoficial, se dedicó a comparar collares, aretes y pulseras a vendedores ambulantes, uno de las acciones que más captó la atención de los internautas porque hay algunos como una usuaria de X (antes Twitter), Sonia González Martínez, que hasta han comentando que ciertos mexicanos cruzan a Estados Unidos hasta para poder comprar sus artículos básicos mientras que Britney contribuye a la economía local.

Preocupa a fans la Princesa del Pop

A pesar de todo el furor por ver a su ídola como una persona más caminando a través de la calles, hubo una acción de la compositora que encendió las alarmas, ya que se le captó con una muñeca envuelta en una manta cargada por su asistente, pero se piensa que es un bebé reborn que suelen estar hechos de vinilo, silicona o tela, son diseñados de tal forma que llegan a parecer un recién nacido humano.

Derivado de lo anterior en la actualidad dichos artículos se venden para niños y niñas que desean los quieren como juguete, aunque en inició su propósito era fungir como una herramienta terapéutica y según esto ayudaba con el duelo ante alguna perdida de un infante, la infertilidad, al tener depresión, ansiedad e incluso para agilizar la mente e incluir actividades si se padece de Alzheimer o demencia.

Fuente: Tribuna