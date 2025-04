Golpe a 'Hoy': Tras fracaso en Televisa, actriz deja novelas y llega a 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien hace 4 años se retiro de Televisa luego de que su último melodrama fuera un fracaso, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de reaparecer en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana hablando de su nuevo proyecto. Se trata de la guapísima Irán Castillo, quien se alejó de su carrera en la actuación para regresar al mundo de la música.

La intérprete nacida en Veracruz hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1990 cuando actuó en la telenovela Ángeles blancos. Después incursionó en exitosas novelas juveniles como Agujetas de color de rosa, Soñadoras, Preciosa, Confidente de secundaria y Clase 406, mientras que en su etapa adulta hizo otras como Alborada, Mundo de Fiera, El Bienamado y La mexicana y el güero.

Su último melodrama en el Canal de Las Estrellas lo grabó en el 2021 y se trató de S.O.S Me estoy enamorando, que según reportes de la prensa fue un fracaso en cuestión de rating. Hace algunos años, Irán incursionó en la música infantil, lo cual le ocasionó decenas de críticas, mientras que en la actualidad regresó al género pop y se encuentra de estreno de su nuevo sencillo Voy a casarme conmigo.

La actriz y cantante, Irán Castillo

Fue por este motivo que la mañana de hoy domingo 20 de abril, Castillo apareció en VLA: Fin de Semana ya que la invitaron a ser parte de la sección El podcast, para entrevistarla, mientras que también le permitieron cantar en vivo. Durante la plática con Pedro Prieto, quien es su amigo, la actriz contó sobre los retos que ha enfrentado en su carrera, como fusionar su faceta como artista, al mismo tiempo que siendo madre.

La jarocha incluso compartió que cuando grababa su último melodrama, con la productora Lucero Suárez, resultó embarazada y esto ocasionó problemas en la grabación debido a que se le empezó a notar la pancita: "Yo no esperaba, era mi regreso al protagónico y padrísimo y de repente, un par de meses grabando y salgo embarazada... corte A, la panza y me sentía muy mal, me sentía mal, muchos síntomas de embarazo".

Asimismo, Irán respondió a las duras críticas que han hecho en su contra los últimos años, después de que lanzara el proyecto infantil El castillo de Irán, que incluye música infantil: "Fue curioso, porque era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, lo disfruté muchísimo pero me daba mucha intriga que yo veía mucho ataque por hacer algo de niños... era contenido súper sano".

Fuente: Tribuna