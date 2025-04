Marlene Favela cuenta cómo estuvo a punto de morir producto de un derrame cerebral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del tremendo éxito que esta siendo el personaje de Marlene Favela en la telenovela Me atrevo a amarte, la actriz no siempre estuvo plena y feliz, porque compartió en una reciente entrevista con De primera mano que hace 15 años sufrió un derrame cerebral que se agravó tanto la situación que estuvo en terapia intensiva durante tres semanas, poniendo con esto su vida al borde del abismo.

Con relación a lo anterior la situación ocurrió en agosto de 2012 y afortunadamente al final todo salió bien ya que le hicieron una operación y corrigieron el problema, así que según las palabras de la misma Favela en la actualidad no tiene nada: “Fue un evento que sucedió, hicieron una operación y corrigieron. Afortunadamente, ya no tengo nada de eso. Mi cirugía fue un éxito maravilloso... me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso”, mencionó.

Además, añadió que a partir de ese momento tuvo que hacer muchos cambios en su vida, por lo que aconsejó a todos a no automedicarse y a siempre hacerle caso al cuerpo. De acuerdo con información de TVNotas, hace un tiempo atrás Marlene tuvo una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda donde fue la primera vez que mencionó lo del accidente cerebrovascular.

En un avión es donde los síntomas se le comenzaron a presentar

Es así que mientras le hacía preguntas Patricia Castañeda la intérprete de Columba contó que todo empezó durante un vuelo en el que se le comenzaron a presentar síntomas, pero ella creía que era una alergia por el aire acondicionado del avión. No obstante, el malestar continuó no solo cuando aterrizaron sino también llegando a casa de su amigo en Miami. “Llego a Miami y siento una presión en la frente y dije ‘ya la alergia’. Me voy a casa de mi mejor amigo y le dije: ‘me siento medio mal’”, relató.

Finalmente, la modelo mexicana publicó el pasado 31 marzo en su cuenta oficial de Instagram que habían terminado las grabaciones de su más reciente proyecto televisivo Me atrevo a amarte, donde aprovechó para agradecer a todos los usuarios de las redes sociales por hacer tan viral su personaje de Déborah, mismo que fungió como un fuerte antagonista del famoso actor cubano César Évora.

Fuente: Tribuna

Actor