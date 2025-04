"No tengo idea": Lolita Cortés dice que no sabe qué es Coachella ni Peso Pluma (VIDEO)

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un curioso momento vivió la actriz y exjueza de La Academia Lolita Cortés, porque en un encuentro con algunos medios de comunicación afirmó que desconoce totalmente la existencia del Festival Coachella 2025, de igual forma los reporteros le dijeron que en ese evento estuvieron presentes ciertos exponentes musicales muy grandes como por ejemplo Peso Pluma, por lo que la mujer volvió a quedarse estupefacta.

Ante todo, los periodistas le preguntaron qué opinaba de lo que ha pasado últimamente con Peso Pluma que a pesar de las críticas está triunfando, así que la actriz de teatro con una mirada de clara confusión respondió que no sabía de lo que le estaban hablando: ¿"Perdóname, no tengo idea, no sé qué es Coachella, no sé qué es Peso Pluma, no sé de lo que me estás hablando. Discúlpame por favor", dijo.

Además, también aseguró que más tarde le preguntaría a su hijo para que le explicara sobre el tema y se comprometió a escuchar la música y así poder dar su punto de vista. A su vez, se mostró preocupada por si la llamaban de La Academia y ella sin saber sobre los artistas actuales. No obstante, agregó que tendrá que cultivarse y educarse porque no quiere "hacer el ridículo" como crítica.

Algunos de los comentarios de los usuarios en X (antes Twitter) fueron:

Qué ridícula, la verdad. Dicen que va para La Casa de los Famosos México. (@EmmanuellePaez) Tú muy bien, Lolita Cortés. Yo quisiera ser tan inculto como tú. (@alfacevedoa) Loquita Cortés cree que todos los artistas tienen que pasar por La Academia. (@mefisto82) ¿Y así critica a tipos de 17 que no saben quien es una cantante japonesa de los 30s? Entiendo que varios de su generación tienen el mantra de "todo lo nuevo es malo" pero Coachella no tiene 2 años. Han pasado Paul McCartney, Prince, Madonna. (@HugoGC39)

Junior H y Peso Pluma en Festival Coachella 2025

Peso Pluma en Coachella 2025

El pasado domingo 19 de abril el cantante mexicano Junior H se presentó Festival Coachella 2025, pero lo que llamó la atención de los asistentes es que no incluyo narcocorridos y por si fuera poco lo acompañaron Peso Pluma y Tito Double P. De acuerdo con información de Infobae, en el show se pudieron disfrutar algunos de sus tantos éxitos como Mientras Duermes, Rockstar, Las Noches y La Cherry.

