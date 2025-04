Querida actriz de Televisa sufre repentina muerte en entrevista y estremece su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien ha trabajado en teatro, cine y por supuesto Televisa, sufrió una repentina muerte en plena entrevista en vivo y además dejó sorprendidos a sus fans al compartir cuál era su último deseo. Se trata de la querida Norma Lazareno, quien quedó en completo shock cuando reporteros le dieron la noticia de que había muerto la reconocida estilista regiomontana, Silvia Galván.

Resulta que hace algunas horas, diversos reporteros como Edén Dorantes captaron a doña Norma llegando al aeropuerto de la CDMX y de inmediato la abordaron para entrevistarla. Uno de lo primero que le preguntaron fue acerca de qué opinaba sobre lo que declaró Iván Cochegrus, quien explicó que cuando acudieron a visitar los restos de doña Silvia Pinal, él y Efigenia Ramos escucharon ruidos extraños en la cripta.

Al respecto, Lazareno recordó que su fallecida amiga siempre fue muy juguetona, por lo que no duda que esto sí haya ocurrido: "Yo sí creo que en esas cosas, porque cuando tuve la tragedia de perder a mi hija, tuve varias experiencias... entre el señor Cochegrus y Silvia había cariño, Silvia es tan traviesa que aquí y donde esté, es capaz de demostrar su apoyo", dijo la famosa, quien se encontraba a bordo de una silla de ruedas para apoyarse en este enorme inmueble.

Norma Lazareno recordó a su gran amiga, Silvia Pinal

Sin embargo, la también actriz de la época del Cine de Oro no quiso opinar acerca del tema de la herencia de 'La Pinal'. Por otra parte, la famosa de 85 años señaló que estaba por regresar a la televisión, ya que acaba de hacer un casting. No obstante, doña Norma compartió que aunque no se encuentre activa en la pantalla chica, a ella nunca le falta el trabajo en el teatro: "Ni me doy cuenta si pasa 1 año si no hago televisión porque siempre tengo teatro".

En ese sentido, Lazareno declaró que tiene un último deseo para su carrera y es que pese a que tiene años de trayectoria, su único deseo en la actualidad es realizar programas de comedia: "Lo que quiero es hacer programas de risa como Vecinos, como cosas así, ya basta de dramas, así que aquí estoy, estoy haciendo comedia en teatro y con teatro lleno", dijo, haciendo un llamado a los productores para que le den trabajo en la comedia.

Finalmente, la actriz mexicana se llevó una desagradable sorpresa, pues en plena entrevista le dieron la noticia de la muerte de Silvia Galván, lo cual la dejó en shock: "¡Ah caray! qué mala noticia, no sabía nada, es una mujer muy joven, Dios mío". Después de que le indicaran que la estilista tenía cáncer, doña Norma añadió: "Qué pena, de verdad que profundamente lo lamento, siempre fue muy linda persona conmigo, muy amable, entonces que descanse en paz".

