Se volvió mujer: Tras adicciones, actor de Televisa estremece a fans con íntima confesión

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de novelas, quien se llegó a volver mujer para un proyecto y lleva un par de años retirado de Televisa, logró apoderarse de la atención de todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista hizo una íntima confesión. Se trata del controversial Eduardo Yáñez, quien habló como nunca antes del distanciamiento de su hijo Eduardo Yáñez Jr., a quien asegura no quiere volver a ver.

Recientemente, el galán mexicano platicó en exclusiva con 'El Burro' Van Rankin acerca del porqué decidió alejarse por completo de su vástago y sorprendió a todos con sus fuertes revelaciones, pues afirmó que aunque extraña al joven, prefiere no verlo nunca más. Así cuestionó el conductor a Yáñez: "Eres una gente de carácter muy fuerte, igual que yo. Ese hijo, ¿cuántos años tiene hoy día? ¿Cómo te llevas con él?".

De forma contundente, el intérprete de melodramas como Destilando amor declaró que no existía relación con Eduardito: "No hablamos. Tenemos aproximadamente tres o cuatro años que no hablamos. Nos peleamos porque me falló varias veces. Me falló una y lo hablamos. Me falló dos y lo hablamos. Me falló tres y dije: 'A la chi..., se acabó'". Lalo incluso confesó a 'El Burro' que la razón de su distanciamiento fueron varios robos:

Lo extraño muchísimo, es un gran chavo, pero por la edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí. Cuando le chi... lana a tu jefe, ya estás mal".

Eduardo Yañez tiene años alejado de su hijo

Asimismo, Yáñez indicó que aunque muchos pudieran pensar que es un padre severo, él siempre le dio libertad a su hijo, pero este le falló: "Lo peor que pude haber hecho es darle todo lo que quería, lo que fuera. Muchos cuates me decían: 'Debe tener un freno'. (Conmigo) creo que sí aplica el de 'Hay que traerlos cortitos0, porque me resultó todo lo contrario. Yo no creía en eso. Creía en darle la confianza de madurar y hacerse responsable".

Sin temor a que Lalo se molestara con sus preguntas, 'El Burro' luego le preguntó si desea reencontrarse con su hijo: "¿No te gustaría verlo? Yo a mi papá nunca le dije: 'Te amo' y se murió. ¿No te dan ganas de repente llamarlo?". Mientras que el histrión de 64 años respondió: "Pero sabes qué... es que no tengo ganas".

Fuente: Tribuna