Tras incurable enfermedad, actriz de Televisa sufre triste muerte; 'DPM' lamenta su pérdida

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Litzy, desgraciadamente después de haber sido diagnosticada con la incurable enfermedad, que le causa dolores crónicos, por desgracia unos cuantos años después sufrió la triste muerte de su amado padre, que la dejó completamente devastada al ser su más grande apoyo en los momentos más complicados. Al hablar al respecto, en De Primera Mano todos los presentadores lamentaron su pérdida.

La reconocida exintegrante del grupo Jeans, cuando solo tenía 15 años de edad fue diagnosticada con fibromialgia, la cual causa dolor generalizado, o sea por todo el cuerpo, inflamación en las extremidades y fatiga extrema. Al ser advertida de que no había cura y tampoco un tratamiento como tal, confesó que entró en pánico y sintió que todo el mundo se le venía encima y quedó como en una especie de parálisis qué la mantuvo hospitalizada por varias semanas.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que al no poder hacer absolutamente nada, uno de sus mayores apoyos y pilares, fueron tanto su mamá como su padre, quienes la sostuvieron en cada paso literal y figurativamente, ya que no podía ni bañarse: "Cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte, que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás. Ya estaba grande y mi papá me tenía que sostener y mi mamá me bañaba".

La futura esposa del chef Poncho Herrera, confesó que perder a su padre para ella fue algo devastadador y le cambió la vida por completo, volviéndose "Desde que mi papá se murió veo la vida de otra manera, siempre me atormentaba de cosas, siempre he sido nerviosa y aprensiva, quiero que todo el mundo esté bien y ahora digo no, yo soy la que tengo que estar bien".

"Me cuesta que pase algo bueno en mi vida, y digo 'no le he avisado' y pienso 'ay, ya no puedo hablar con él'.. Me han pasado cosas extraordinarias, como señales que sé que está conmigo, para empezar, Poncho. Lo siento muy cerca, pero es duro no verlo, no abrazarlo".

Fuete: Tribuna del Yaqui