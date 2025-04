Aislinn Derbez ventanea a Mauricio Ochmann y revela secreto de su separación: "Fue intensa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de sincerarse como nunca antes de su divorcio de Mauricio Ochmann, ahora, la reconocida actriz, Aislinn Derbez, acaba de hablar en una nueva entrevista sobre los motivos que causaron esa ruptura, además de que no dudó en ventanear al actor de Televisa, dejando a todos boquiabiertos al revelar secreto nunca antes confesado por ellos con respecto a su separación sentimental.

Fue en marzo del 2020 que la hija de Eugenio Derbez y Mauricio confirmaron su separación sentimental, después de una década juntos y haber traído al mundo a su primera hija, Kailani Ochmann González. En ese momento sus millones de fans quedaron destrozados, pero conforme ha pasado el tiempo y la pareja se muestra unida por su pequeña, además de que ambos confirmaran que ha sido sin rencores ni peleas intensas, su separación ha sido tomado como un ejemplo.

Y ahora, a cinco años de la ruptura, Aislinn acaba de brindar una entrevista para Yordi Rosado, en el que declara que recuerda todo como si fuera ayer, y de lo que puede decir es que su relación fue "intensa", pero hermosa, y realmente lo que lo separó fue lo externo, todo a su alrededor y no algo interno en su núcleo: "Él y yo estábamos bien, yo creo que era más difícil la situación externa que la interna, el tema de la familia, la situación, como que todas las cosas de afuera eran más complejas que las internas".

Aislinn con Mauricio. Internet

La actriz destacó que ellos se enfocaron tanto en complacerse externamente en cosas muy banales, como la participación en De Viaje Con Los Derbez, que dejaron de cultivarse como individuos y eso al final los hizo crecer en partes separadas llevando a su divorcio: "Curiosamente, si en algo nunca hemos tenido un rollo es en nuestra paternidad y maternidad. Tal vez al relacionarnos sí, porque tanto él como yo nos abandonamos mucho a nosotros mismos por querer quedar bien el uno con el otro".

Yo me desvivía mucho y me abandonaba mucho a mí misma y me traicionaba a veces a mí misma por querer complacer, pero siento que simplemente nuestras dinámicas empezaron a cambiar, él necesitaba otro tipo de dinámica, yo también otro tipo de dinámicas y fuimos creciendo para lados distintos", agregó.

Finalmente, la hermana de José Eduardo Derbez y Vadhir, por primera vez confesó que fue Mauricio el que tomó la decisión de externar su deseo de separarse u el que tomó las riendas para comenzar ese proceso y hacer el anunció en sus respectivas redes sociales, mientras ella permanecía en shock: "Él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné… Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo".

Qué sentí cuando mando el comunicado, yo estaba zombi, ni siquiera recuerdo qué sentí, yo estaba en un momento en donde estaba intentando sobrevivir, intentando entender qué estaba pasando, por qué me estaba tocando vivir esto a mí, si según yo tenía la pareja perfecta, la familia perfecta y de repente todo se derrumba", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui