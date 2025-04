Cazzu reaparece con poderoso mensaje y rompe el silencio sobre ser madre sin Christian Nodal

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La cantante argentina, Cazzu, brindó una perspectiva cercana sobre su trayectoria y vida personal durante la entrevista realizada por Vogue México y Latinoamérica. En esta charla, la rapera mandó un poderoso mensaje a todas las mujeres, y profundizó en su desarrollo artístico, su vínculo con la música y cómo la maternidad ha transformado su perspectiva de vida, mientras que cría a su hija en la ausencia de Christian Nodal, su expareja y padre de su pequeña.

Sin tapujos, la intérprete de La Cueva, se expresó abiertamente acerca de las dificultades y satisfacciones que conlleva la maternidad, subrayando la relevancia de ofrecer un entorno positivo para la pequeña Inti Nodal, fruto de su relación con el cantante originario de Sonora, el cual actualmente se encuentra en México y recién casado con Ángela Aguilar, mientras ella radica en Argentina con la menor de un año.

Al ser cuestionada sobre la diferencia que existía con la persona que hizo Nena Trampa a la que ahora promociona su nuevo tema y álbum, Latinaje, la estrella de talla internacional confesó: "Que esa mujer no era madre, sobre todo. Creo que es el cambio más grande. Yo no creía mucho en esa historia donde la gente dice que la vida y la perspectiva de la vida cambia cuando uno se hace mamá, pero en verdad sí, era cierto. Era bastante cierto".

Sobre cómo ha influenciado la maternidad su creatividad como artista, Cazzu manifestó: "Siento que miro todo con un filtro de cosas que me sensibilizan mucho más, cosas a las que soy más intolerante, cosas que veo y antes no veía. Yo creo que se te reordena el cerebro, ahora las cosas a las que le das importancia están en distintos lugares". De la misma manera, la creadora de Con Otra, dijo sentirse afortunada por la forma en que pudo concebir y ahora criar a su retoño, quien en septiembre de 2025 cumplirá dos años.

La experiencia de la maternidad cambia según los privilegios de las mujeres. Las mujeres que no tienen el privilegio de quedarse en su casa, criar a sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos, porque tienen que salir a buscarse el pan y están solas, o no tienen quien las ayude, no creo que lo vivan de la misma forma. Pienso que yo he sido muy suertuda en el momento en el que a mí me tocó ser mamá", destacó.

Con relación a su nuevo álbum y si considera que es lo más vulnerable que ha hecho, la famosa indicó: "La palabra vulnerable en mi cabeza son otras cosas. A mí me cuesta sentirme vulnerable en la música, siento que hablar de tus propios sentimientos y hacer música triste no es vulnerable, es bastante valiente, de hecho". En este sentido, la intérprete de Dolce recalcó: "Es muy valiente mostrarse como una es de verdad, los sentimientos más profundos, los dolorosos, los que son oscuros y hasta los que son muy felices, es un acto de valentía mostrarle al mundo quién una es de verdad, aunque el mundo no te crea, aunque el mundo te juzgue. Creo que este es el disco más valiente que he hecho".

Debido a que los espacios para las mujeres en el trap y el reguetón son reducidos, Cazzu reflexionó sobre el momento que considera vital para ser más consciente de cómo el feminismo ha permeado su carrera: "Creo que tuvo que ver con los momentos más agresivos con mis compañeros que fueron cuando empecé a ser muy rechazada. Yo me quería mostrar de cierta forma y yo veía que ellos podían mostrarse como ellos elegían mostrarse. Cuando yo quería tener esa misma skin, era muy mal recibida, porque no se suponía que las mujeres se mostraran así".

La realidad es que hubo un momento donde una tenía miedo de autodecirse feminista, todavía la gente te critica, pero bueno, yo siempre digo que yo no tengo ninguna bandera política más que la de ser feminista, esa mi bandera, la llevo con muchísima seguridad y entiendo que hay gente que no le gusta", añadió la cantante.

Y sin ocultar que su vida personal en estos años ha sido base para su nueva faceta profesional, Cazzu se sinceró sobre el motivo de regresar a la música con una balada, a pesar de ser reconocida como una exponente del género urbano, tras su separación del intérprete de Adiós Amor: "En ese momento se estaba viviendo una situación que siento que necesitaba tener un poco de… una cuota de amor. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después".

Finalmente, la intérprete puntualizó: "La cueva tiene mi subjetividad, cómo lo viví, lo que yo pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense, quizás el sentimiento no está idéntico a como estaba en 'La cueva'. Por eso es lindo capturar la emoción de uno y hacer la música, porque después los sentimientos no se replican idénticos”. La entrevista surge a prácticamente dos años de que Cazzu anunciara al mundo que estaba a punto de convertirse en madre tras haber iniciado un romance con el creador de Ya No Somos Ni Seremos.

Ahora, la vida para la argentina es totalmente diferente, pues es madre soltera, mientras que el sonorense está por cumplir su primer aniversario de bodas con la hija de Pepe Aguilar, con quien contrajo nupcias en julio del 2024, en medio de señalamientos de una posible infidelidad.

