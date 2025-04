"Ching... tu mad...": Alfredo Adame tiene fuerte agarrón con actor de Televisa en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador, Alfredo Adame, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente ha captado la atención por darse un fuerte agarrón con el famoso actor, Diego Soldano, en uno de los en vivos de La Casa de los Famosos All Stars, incluso, mientras que estaban en medio de dicha discusión, el conductor mandó a "chin... su mad..." a la antigua estrella de Televisa.

Adame desde hace más de una década es un hombre de muchas polémicas que no ha parado de dar de que hablar por sus peleas, sus ataques a mujeres, específicamente a sus exesposas o colegas que considera lo odian o traicionaron, como Andrea Legarreta, y por supuesto sus pleitos callejeros en los que siempre acaba en el suelo, dando las que dice son "patadas de bicicleta", asegurando que es un movimiento de artes marciales.

Ahora, el expresentador del programa Hoy, mientras que se encuentra en el reality show de Telemundo, una vez más su fuerte carácter está siendo tema de conversación, ya que cada que tiene un enfrentamiento usa ataques como que son unos "pobres diablos" todos, que no valen nada y que no tienen ni la mitad de lo que él tiene, como sucedió con Carlos, durante el posicionamiento en el que le gritó le cosas mientras este se mantenía sereno y se reía de él.

Pero, en contraste con Carlos, Diego no fue tan pacífico y no permitió que el exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, le gritara cosas como que se fuera a "ching... su mad..." o que era un "idiota" un "pinch... fracasado" y demás, mientras que Soldano se refería a él como un "pinch... vejete", y hasta lo mandó a callar, comenzando una guerra de "no tu cállate" y que él no era nadie para mandarlo a callar, que él podía hacer lo que quisiera y demás.

Este momento ocurrió mientras que tras los sinceramientos, Javier Poza,

Fuente: Tribuna del Yaqui