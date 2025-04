Hailey Bieber, asustada pide oraciones por fuerte crisis de Justin Bieber, según fuentes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Todo parece indicar que la preocupación de millones de fans de Justin Bieber, por lo que consideran es una "recaída en las drogas", no sería una locura, pues según fuentes cercanas al cantante, su esposa Hailey Bieber está en el mismo punto y estaría muy asustada por el estado del canadiense, pues incluso afirman que ha pedido oraciones a familiares, porque atraviesa por una fuerte crisis.

El exnovio de Selena Gomez, a lo largo de su carrera ha enfrentado numerosos escándalos, especialmente por sus adicciones al alcohol y las drogas, sin embargo, esta etapa parecía estar en el pasado tras su boda con la famosa modelo. Pero ahora, en los últimos meses se ha rumorado que el intérprete de Sorry y Baby, estaría en una recaída, especulaciones que para muchos se han confirmado por el comportamiento tan errático durante su paso por Coachella 2025, donde se le ve fumando, bailando sin camiseta y a veces con la mirada pérdida.

Y ahora, en medio de todos estos dimes y diretes, el medio Page Six, acaba de afirmar que la sobrina de Alec Baldwin está muy asustada y por más que trata de estar con el cantante y busca ayudarlo no ha podido hacer mucho, pues el joven no se dejaría, y por querer proteger a su hijo, Jack Blues Bieber, en este proceso: "Justin busca cuidar a su hijo a su manera, pero que gran parte del trabajo está a cargo de Hailey, quién está muy preocupada por él y no está muy segura de cómo manejar las cosas".

Según otra presunta fuente cercana al creador de temas como 10000 Hours, él no sé da cuenta del daño que se está ocasionando y que debe de ir a pedir ayuda de inmediato, incluso que Hailey está tratando de sacarlo adelanto, pero que nadie cree que pueda salir, aunque otros esperan que solo exageren y la situación no sea tan mala como parece: "No se da cuenta de cuánta ayuda necesita, y todos alrededor están muy preocupados. Ella no puede sacarlo de esta. Sus allegados no creen que ni siquiera él pueda salir de esta. Sólo Dios puede ayudarlo ahora. Ya hemos pasado por esto antes, pero quizá no sea tan grave".

Finalmente, se dice que el cantante canadiense también podría estar libre de drogas, pero sería su crisis psicológica lo que lo tiene así, ya que al parecer no está comiendo bien, no está durmiendo para nada bien, se comporta como un desquiciado y envía mensajes frenéticos por las noches, que alarman a todos a su alrededor: "Justin está en una espiral. Está desquiciado, no duerme, apenas come y envía mensajes frenéticos en plena noche".

Aseguran que Hailey teme que Justin no supere la crisis. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui