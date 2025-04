"Son las reglas": Abuchean a Grupo Firme en Feria de San Marcos por no cantar corrido

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes.- Una mala experiencia tuvieron la agrupación de Grupo Firme cuando en medio de su presentación en Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025 algunos fanáticos comenzaron a molestarse, por lo que entre abucheos expresaban su malestar ya que los especialistas en música sinaloense se negaron a cantar el corrido Se fue La Pantera, mismo que hace alusión a uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Según información de Infobae, Jesús Esteban Espinoza Velázquez alías La Pantera, fue un supuesto colaborador de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, además solía operar en Baja California Sur, sitio en el que la noche del jueves 31 de julio del 2014 fue ultimado a balazos junto a sus escoltas Alberto Montero Lizárraga y Jorge Humberto Urquiza Portillo, tras ser emboscado en la Carretera que une La Paz con San José de los Planes.

Es así que la muerte de Espinoza Velázquez inició una ola de violencia en la entidad, al punto que tuvieron que intervenir fuerzas federales. Por otra parte, se sabe que La Pantera fue enterrado en el panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, donde se dice descansan los restos de algunos capos del crimen organizado como Baltazar Diaz Vega, Lamberto Quintero y demás pertenecientes a 'El Chapo' Guzmán y Rafael Caro Quintero.

¿Qué pasó con Grupo Firme?

Grupo Firme enfrentó abucheos durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025, luego de rechazar interpretar el corrido. La banda, liderada por Eduin Caz, explicó que esta decisión obedecía al cumplimiento de una nueva ley estatal que prohíbe interpretar canciones que promuevan actividades delictivas en eventos públicos, pero al parecer esto a los asistentes para nada les gustó.

Afortunadamente el evento terminó de forma positiva

“Yo sí quisiera, pero no se puede. Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas”, expresó Caz en alusión a las nuevas disposiciones legales. Pero como la respuesta de la gente no fue la esperada, el cantante añadió: “Entonces, ¿valió verg* el show, valieron verg* las tres horas por la Pantera? ¿O qué? No se pasen de verg*”. Poco después, los fans se mostraron empáticos permitiendo que el concierto continuara sin más inconvenientes.

En cuanto a la reforma, promulgada el 16 de abril en el estado de Aguascalientes, establece sanciones económicas de hasta 113 mil pesos y castigos de prisión que podrían llegar a un año, a quien interprete temas que promueven la exaltación del delito y podrían impactar de manera negativa en la juventud. Es relevante mencionar que el grupo tiene previsto realizar una segunda presentación en el Palenque de Aguascalientes y otra en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 28 de junio.

