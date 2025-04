Acusan de Plagio a Ángela Aguilar por su nuevo tema musical 'Nadie se va como llegó'

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Ángela Aguilar envuelta nuevamente en la polémica, sin embargo, ahora no es por su matrimonio con el sonorense Christian Nodal o por la expareja de su esposo, sino más bien se trata de unos rumores que circulan en las redes sociales y están estrechamente relacionados con su nuevo tema Nadie se va como llegó, mismo que dicen es un plagio del tema Tuya de la cantante Jennifer Peña.

De hecho, según TVNotas no es la primera vez que algo así le pasa a la hija de Pepe Aguilar porque en febrero del presente año se dijo que el dueto de la nieta de Antonio Aguilar con Yuridia, la canción Qué agonía (2023), era una copia de Rolling in the deep, porque lo que la famosa británica Adele la demandó ante un tribunal de California y también se especuló que el juez falló a su favor en la querella contra la prima de Majo Aguilar.

Algunos de los comentarios en TIKTok sobre las comparaciones de ambas melodías son:

Ella solo hace covers, nunca ha sido original (@gv0710) Nada que ver son completamente diferentes (@Isa07866) La gente no sabe que el plagio no es solo la letra, también es la armonía y los acordes ( Fergie Valenzuela) Bueno, ahora gracias a Ángela muchas conoceremos a Jennifer, todos salen ganando ( Bety g635) Todos tienen expectativas con las canciones de Ángela, todos sabemos que solo hace covers y duetos (Juli) Yo estaba pensando que ella lo compuso, pero a la vez yo había escuchado una canción similar y no es la misma de Jennifer Peña (Elvira Chávez).

Jennifer Peña todavía no se ha pronunciado sobre el tema

De igual forma, basándose en los comentarios de los internautas al parecer lo que les hace ruido no es exactamente la letra, las supuestas similitudes residen en la tonada. Por su parte, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen las posturas tanto de la intérprete de La Llorona como la de la cantante del género Tex-Mex que vive en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Finalmente, hasta este martes 22 de abril de 2025, Nadie se va como llegó, tiene 92,000 me gusta, 3.854.526 visualizaciones y más de 32,000 comentarios entre los que destacan aquellos que son positivos y le dan ánimos a la Princesa del regional mexicano: "Vamos, vamos, ánimo. Aquí andamos apoyando a alguien que sí pone en alto a mi país, que canta regional mexicano, que por la vestimenta y que luce todos loa accesorios artesanales", escribió Valeria Sarahi en YouTube.

Fuente: Tribuna